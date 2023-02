Tom Brady recusa trabalho de R$ 2 bi para reconquistar Gisele Bündchen, diz site

A modelo e o professor de jiu-jítsu foram fotografados juntos dois dias antes da derrota do time do Tampa Bay Buccaneers

Definitivamente, Tom Brady, 45, sabe que perdeu a mulher de sua vida e agora teria um plano para poder reatar seu casamento com Gisele Bündchen, 42. É o que diz o site Radar Online. Segundo a publicação, Brady teria recusado ser comentarista esportivo na Fox News e renunciado a cerca de R$ 2 bilhões.

Isso devido a ele estar se sentindo mais sozinho sem Gisele. É o que revelam algumas fontes ao portal. De acordo com elas, a ideia dele é se afastar completamente do mundo futebolístico, já que isso foi o maior motivo para o fim da relação com a top brasileira.

Nas últimas semanas, Gisele tem se aproximado de um professor brasileiro de jiu-jítsu. No mês passado, foi vista novamente com Joaquim Valente, 34, aumentando os rumores de que eles estariam vivendo um romance. O Page Six flagrou os dois correndo em Puntarenas, na Costa Rica, lugar preferido da modelo.

A modelo e o professor de jiu-jítsu foram fotografados juntos dois dias antes da derrota do time do Tampa Bay Buccaneers, do seu ex-marido Tom Brady, para o Dallas Cowboys, na final da NFL. Fontes próximas à modelo negam o romance.

Os boatos de que Gisele e Valente estariam namorando começaram em novembro do ano passado. Eles foram fotografados jantando com os filhos da modelo na Costa Rica dias após ela anunciar nas redes sociais o divórcio de Brady.

Enquanto a vida sentimental dos dois não se resolve, Gisele marca presença nos festejos de Carnaval do Rio de Janeiro. Na noite deste domingo (19), ela esteve na Marquês de Sapucaí.