Tite convocação seleção nesta sexta-feira para as Eliminatórias e lista deve ter surpresas

O técnico Tite anuncia a partir das 11h desta sexta-feira sua, em tese, última lista de convocados para jogos oficiais antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. A seleção brasileira encara o Chile, no Maracanã, no próximo dia 24, e encerra as Eliminatórias cinco dias depois, em La Paz, contra a Bolívia. A expectativa para a lista desta sexta é da presença de algumas surpresas.

Entre os nomes cujo interesse foi revelado recentemente e que podem aparecer estão o do volante Renato Augusto, do Corinthians; o do meia Raphael Veiga, do Palmeiras; e o do atacante Pedro, do Flamengo.

Os três nomes foram citados pelo próprio Tite em entrevistas recentes. No fim de fevereiro, ele afirmou à SporTV que Veiga é um jogador que “está no radar”. Esta semana, ele reiterou sua fala à TNT Sports.

“Na medida que esses atletas possam estar com grande desempenho nos seus clubes, quero, sim, tê-los o mais próximo possível”, disse o treinador. Na mesma entrevista, ele comentou sobre Pedro, que é reserva no Flamengo, e Renato Augusto, que voltou ao futebol brasileiro no ano passado e desde então tem feito boas partidas com regularidade no Corinthians. O volante, aliás, sempre contou com admiração do técnico.

“(Pedro) tem esse potencial. Temos camisas 9 com características diferentes. Ele é um pivô, não de transição em velocidade, mas contra um adversário que marca baixo, ele tem essas virtudes”, avaliou Tite. “O Renato Augusto é um extraordinário jogador. O que vai (pesar) é o desempenho, o potencial de crescimento. Estou acompanhando? Claro que estou.”

De fora da última convocação por estar em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo, Neymar deve voltar a ser convocado. Titular absoluto da seleção, ele viu o seu Paris Saint-Germain ser eliminado da Liga dos Campeões da Europa esta semana e, agora, terá menos jogos a disputar nos próximos meses.

Para os dois próximos jogos, a seleção irá se preparar na Granja Comary, em Teresópolis. A programação ainda não foi oficialmente divulgada, mas é provável que o grupo de jogadores deva se apresentar no CT da seleção a partir do dia 20.

Apesar de, pelo calendário, os jogos com Chile e Bolívia fecharem as Eliminatórias, resta ainda ser definido quando será realizado o jogo com a Argentina, que foi interrompido no ano passado. A Fifa decidiu que ele precisa ser disputado.

