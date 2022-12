Thiago Silva vê vantagem física do Brasil contra a Croácia nas quartas

O zagueiro Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, vê a equipe em vantagem física no confronto contra a Croácia pelo fato de o Brasil ter conseguido poupar jogadores titulares na última partida da fase de grupos, contra Camarões, e os croatas terem jogado uma prorrogação contra o Japão, nesta segunda-feira (5), para conseguir a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. “A gente vai ver essa diferença nas pernas. A Croácia disputou a final do último Mundial praticamente fazendo um jogo a mais que França por causa das prorrogações que jogou. A gente viu uma grande diferença naquela final.” Em seguida, o zagueiro minimizou o impacto da condição física no confronto das quartas de final. “A distância do jogo da fase de grupos para as oitavas era muito curto. Até sexta tem tempo para recuperar.” Sobre o lance que originou o terceiro gol do Brasil na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, no passe para Richarlison, o zagueiro disse que a jogada foi por acaso. “Foi uma jogada não trabalhada, a gente não faz esse tipo de situação nos treinamentos. Mas, em uma segunda bola na cobrança de falta lateral ou um escanteio, a gente fica ali para ter uma segunda bola na área. Por incrível que pareça, pensei em voltar, porque o Marquinhos já estava ali na entrada da área. Mas pensei ‘já que estou aqui, vou aproveitar’. O passe ficou perfeito para o Richarlison, que teve tranquilidade para dominar.”