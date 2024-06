Textor chama senador Kajuru de palmeirense e acusa VAR de manipulação

O presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, John Textor fez nova declaração polêmica e fortes acusações contra a arbitragem na madrugada desta quinta-feira (6). O norte-americano disparou contra o árbitro de vídeo Rafael Traci e contra o senador Jorge Kajuru.

John Textor publicou um vídeo de quatro minutos em seu perfil pessoal no Instagram questionando a expulsão do zagueiro Adryelson contra o Palmeiras. Naquela ocasião, o Botafogo foi derrotado de virada por 4 a 3 e perdeu o título para a equipe paulista.

“Senador Kajuru, seus 15 minutos de fama quase acabaram… e tudo o que parecemos ter aprendido com sua investigação sobre manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que o senhor é torcedor do Palmeiras de longa data. Problemas sérios precisam de pessoas sérias. De que lado da história você ficará? A escolha é sua”, acusou Textor.

Em outra publicação, o dono da SAF botafoguense ironizou o Senado mais uma vez. “Graças a Deus que temos a partida do Senado a resolver a investigação. Eles vão resolver isso! Não é?”

Textor diz ter provas de manipulação que estão sendo investigadas por uma CPI do Senado e nesta quarta-feira (5) a presidente Leila Pereira prestou depoimento. Durante entrevista para o Roda Viva, a mandatária palmeirense chegou a chamar o norte-americano de “idiota” e afirma não ver provas de manipulação. Textor processou Leila por difamação e calúnia.