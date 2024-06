O que o Grêmio precisa fazer para ser líder do grupo na Libertadores

MARINHO SALDANHA

(UOL/FOLHAPRESS)

O Grêmio está classificado às oitavas de final da Libertadores, mas para ser primeiro colocado do grupo depende do que acontecer na última rodada.



A vitória contra o Huachipato, na terça-feira (4), garantiu o time tricolor na fase seguinte da competição continental. Agora, o objetivo é ultrapassar o The Strongest e ser primeiro colocado.



Se for líder de seu grupo, o Grêmio terá pela frente o Peñarol nas oitavas, com o segundo jogo do mata-mata como mandante. Se acabar em segundo, pegará o Fluminense e terá que decidir como visitante.



O cenário mais simples para ser líder da chave é vencer o Estudiantes neste sábado (7), no estádio Couto Pereira. Sendo assim, avançaria para 12 pontos contra 10 dos bolivianos. Mais de 20 mil ingressos para a partida já foram vendidos.



Mas também é possível ser líder empatando, desde que marque dois ou mais gols. Se o Grêmio empatar por 2 a 2, iguala em pontos e saldo, mas passa o The Strongest no número de gols marcados fora de casa. Se empatar por 3 a 3 em diante, passa o rival boliviano no número de gols pró.



Derrota ou empates por 0 a 0 ou 1 a 1 deixam o Tricolor como segundo colocado.