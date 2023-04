Técnico do PSG é investigado por acusações de racismo quando era técnico do Nice

Segundo denúncia, Galtier teria utilizado palavras discriminatórias em relação a parte do elenco, com referências a suas origens e religiões

O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, acusado de declarações racistas quando ainda era técnico do Nice, afirmou estar “muito surpreso” em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (14), após o Ministério Público anunciar a abertura de uma investigação sobre o caso.

“Estou muito surpreso pelas palavras que foram atribuídas a mim e que foram transmitidas por alguns de forma irresponsável, me atingem no fundo da minha humanidade”, disse Galtier, que recebeu o “apoio” do PSG.

“O clube apoia Christophe Galtier e deseja que a verdade seja estabelecida pela justiça”, disse o assessor de imprensa do time francês nesta sexta-feira, antes da coletiva do treinador.

Na terça-feira, o jornalista independente Romain Molina e o site RMC Sports noticiaram a existência de um e-mail atribuído ao ex-dirigente do Nice Julien Fournier. Na mensagem, ele denuncia que Galtier teria utilizado palavras discriminatórias em relação a parte do elenco, com referências a suas origens e religiões.

“Ele me disse que tinha que levar em conta a realidade da cidade e que não poderíamos ter tantos negros e muçulmanos no time”, escreveu Fournier sobre o suposto pedido de Galtier. “Ele me mostrou sua vontade de mudar o time em profundidade, especificando que queria limitar o número de jogadores muçulmanos o máximo possível”, acrescentou.

O atual técnico do PSG negou “com a maior veemência” a acusação, em um comunicado enviado AFP.

Julien Fournier, que deixou o Nice em julho de 2022, afirma, por sua vez, que não está envolvido na divulgação do e-mail, embora não pareça negar sua existência.

O Ministério Público de Nice anunciou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação preliminar por suspeita de discriminação por motivos raciais e religiosos.

