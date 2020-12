Técnico do Palmeiras, português Abel Ferreira testa positivo para a covid-19

PUBLICIDADE

O técnico Abel Ferreira testou positivo para a covid-19 em exame realizado na última quinta-feira e é mais um a ser contaminado pela doença no Palmeiras. De acordo com a assessoria de imprensa do time alviverde, que divulgou a informação nesta sexta, o treinador português está isolado em um hotel de São Paulo, sob acompanhamento dos médicos do clube.

Dessa maneira, Abel não vai comandar o Palmeiras no clássico deste sábado contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também está fora do primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores diante do Libertad, no Paraguai, na próxima semana, e possivelmente contra o Bahia. Nesse período, o time deve ser comandado pelo auxiliar Vitor Castanheira.

O teste positivo de covid-19 ocorre em um ótimo momento da carreira do treinador, que completou um mês nessa semana no comando do time alviverde e ostenta excelentes números. Desde que chegou, a equipe tem sete vitórias, um empate e uma derrota, está garantida nas quartas de final da Libertadores, nas semifinais da Copa do Brasil e briga na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão.

O Palmeiras foi o time mais afetado pelo coronavírus do Brasileirão. Com Abel, o clube registrou mais de 20 pessoas contaminadas entre jogadores e membros da comissão técnica e da diretoria – até o presidente Mauricio Galiotte foi infectado.

Neste momento, além do técnico português, também estão em isolamento o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Renan. Os dois foram diagnosticados com a doença há uma semana.

Estadão Conteúdo