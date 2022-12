Técnico de Portugal elogia exemplo de Cristiano Ronaldo, mas não diz se ele voltará a ser titular

O técnico sabia estar por cima e que sua decisão, com potencial para entrar para a história da Copa do Mundo pelos motivos errados, foi recompensada

Alex Sabino e Luciano Andrade

Lusail, Qatar

Noventa minutos após barrar Cristiano Ronaldo da escalação de Portugal, Fernando Santos preferiu elogiar o comportamento do astro.

O técnico sabia estar por cima e que sua decisão, com potencial para entrar para a história da Copa do Mundo pelos motivos errados, foi recompensada.

Com o jovem Gonçalo Ramos, 21, no ataque, a seleção goleou a Suíça por 6 a 1 nesta terça-feira (6) e se classificou para as quartas de final do torneio. No próximo sábado (10), enfrenta Marrocos.

A mudança deu tão certo que Portugal não apenas goleou, mas Ramos fez três gols.

“É bom ver o que foi o exemplo desse jogador, o melhor do mundo. A forma como comemorou os gols, como se comportou e como entrou. Temos de exaltar o espírito dessa equipe”, disse Santos.

A alteração acontece após Ronaldo ter soltado um palavrão na direção de Santos ao ser substituído na última rodada da fase de grupos, quando a equipe foi derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 1. O técnico confirmou que o xingamento tinha sido para ele e que não havia gostado.

“Tenho uma relação muito próxima com ele [Ronaldo]. Sempre tive. Conheço-o desde os 19 anos. Quando cheguei à seleção, em 2014, nem eu nem o Cristiano começamos a confundir a relação humana com a relação em campo. Na minha perspectiva, ele continua sendo um jogador importantíssimo”, completou.

A mudança é mais um episódio recente na polêmica do atleta que chegou ao Qatar para sua última Copa. Ele rescindiu contrato com o Manchester United após dar entrevista em que dizia se sentir traído. Espera pelo chamado de um clube de porte da Europa, mas nenhum veio até o momento.

No Mundial, comemorou um gol, contra o Uruguai, marcado na verdade por Bruno Fernandes, e ainda viu a federação portuguesa pedir à Fifa revisão da súmula para que o tento fosse creditado a ele. A Adidas, fabricante da bola do Mundial, esclareceu que os sensores não registraram o toque de Cristiano na jogada.

Apesar da diplomacia e dos elogios, Santos não se comprometeu com a volta do seu jogador mais famoso nas quartas de final. Disse apenas que vai estudar Marrocos e montar a escalação com nomes que representem “a melhor estratégia para o jogo.”

“Como sempre fiz na minha carreira”, completou, ao se esquecer que o camisa 7 sempre foi titular dentro dessa filosofia.

Fã de Lewandowski, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo (claro), Gonçalo Ramos disse pensar em voltar logo para o hotel para conversar com os pais e seus melhores amigos.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estrear em uma partida eliminatória de Mundial e fazer um hat-trick”, afirmou, usando a expressão inglesa para quem anota três vezes no mesmo jogo.

Ele também disse não ter recebido nenhum conselho especial do veterano que substituiu.

“Cristiano é o nosso capitão e fez o que faz todos os jogo. Deu palavra de apoio tanto para mim quanto para os outros jogadores.”