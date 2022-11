Com gol de Casemiro, Brasil garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

Na sexta-feira (2), o Brasil volta à campo para o último jogo da primeira fase, contra a seleção de Camarões, às 16h, já classificado

Sem Neymar, a Seleção Brasileira chegou ao estádio 974 para o segundo jogo da Copa do Mundo 2022, contra a Suíça, buscando confirmar a classificação antecipada para as oitavas de final. A equipe europeia veio com a defesa bem postada, dificultando o ataque brasileiro. Mesmo assim, com um golaço de Casemiro, o Brasil garantiu a vitória. Ao total, 43.649 torcedores acompanharam a partida.

O técnico Tite optou por utilizar Militão e Fred nos lugares de Danilo e Neymar, respectivamente. O lateral também ficou de fora desta partida após lesão no tornozelo, mas acompanhou a equipe para o confronto. As mudanças não afetaram o esquema tático que a Seleção Brasileira usou no jogo de estreia, contra a Sérvia.

Tal como no primeiro tempo apresentado contra a Sérvia, o jogo do Brasil nos primeiros 45 minutos desta segunda-feira foi bem amarrado e com pouquíssimas chances claras para ambos os lados.

Paquetá jogou mais adiantado, mas o jogo ficou concentrado no lado esquerdo do campo. A melhor oportunidade veio dos pés de Vini Jr., que não conseguiu finalizar em cheio. O atacante do Real Madrid também trabalhou bem na função de garçom, cruzando bolas para Richarlison – que marcou dois gols no jogo passado -, mas não acertou o tempo de bola na primeira etapa.

Se o jogo do Brasil não engrenou, não foi diferente com a Suíça. Apesar de ter maior posse de bola, a equipe europeia não conseguiu adentrar a sólida defesa brasileira, que completou 460 minutos sem sofrer gols em jogos oficiais. A última vez que Alisson foi vazado foi contra o Equador, em 27 de janeiro, pelas eliminatórias da Copa. Desde então, passou zerada contra o Paraguai, Chile, Bolívia, Sérvia e, até então, contra a Suíça.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Segundo tempo

Para a segunda etapa, o técnico Tite optou por tirar Paquetá, que fazia um bom jogo, e colocar Rodrygo, buscando mais velocidade para adentrar a defesa. A dupla Vini Jr. e Richarlison seguiu trabalhando bem e levando pressão.

Aos 18′, Rodrygo ganhou a bola no meio-campo e tocou para Casemiro, que lançou para Vini Jr. na esquerda. O atacante dominou, invadiu a área e chutou na saída do goleiro suíço para abrir o placar e sair comemorando no estilo Neymar. Entretanto, com o auxílio do VAR, a arbitragem anulou o gol.

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Buscando o resultado, Tite fez diversas mudanças no time. Mas a rede só voltou a balançar a rede aos 37′, quando Casemiro recebeu de Rodrygo e mandou a bomba, de trivela, para tirar o zero do placar, sem chances para Sommer.

Já à frente do placar, a Seleção Brasileira se soltou e passou a chegar ao ataque com maior facilidade. Gabriel Jesus avançou pela esquerda e mandou para Rodrygo, dentro da área, mas o goleiro suíço fez a defesa. Antony também tentou chutar colocado e acabou mandando para fora.

Nos acréscimos, a Seleção Brasileira seguiu atacando em busca de outro gol e não sofreu mais. Vini Jr. se soltou e focou nas jogadas individuais, e assim, teve chance de ampliar o placar, sem sucesso.

Na sexta-feira (2), o Brasil volta à campo para o último jogo da primeira fase, contra a seleção de Camarões, às 16h, já classificado.

Ficha técnica

BRASIL x SUÍÇA

Estádio 974 – Ras Abu Aboud – Doha, Catar

28/11/2022, às 13h (horário de Brasília)

Brasil

Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães) e Paquetá (Rodrygo), Vinícius Júnior, Richarlison (Gabriel Jesus) e Raphinha (Antony)

Técnico: Tite

Suíça

Sommer;Widmer (Frei), Akanji, Elvedi e Rodriguez; Sow, Vargas (Fernandes), Xhaka, Freuler e Rieder (Stefen); Embolo

Técnico: Murat Yakin