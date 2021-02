‘Te amo muito’, diz Tom Brady para Gisele após conquista do Super Bowl VL

PUBLICIDADE

Tom Brady levou o Tampa Bay Buccaneers para a conquista do Super Bowl VL. Em um vídeo publicado pelo perfil oficial da NFL Brasil, o quarterback dos Buccs celebra a vitória com seus filhos e sua esposa, Gisele Bündchen.

Na publicação, Tom Brady está procurando sua família para poder comemorar com eles. Quando os encontra, Tom abraça seus filhos John, Vivian e Benjamin e se declara para Gisele: “Te amo muito!”

No último domingo (7), o Tampa Bay Buccaneers venceu o Kansas City Chiefs por 31 a 9. Com essa vitória, Brady ajudou a recolocar os Buccs em evidência após anos de campanhas negativas.

Aos 43 anos, o camisa 12 é o quarterback mais velho a ser titular e ganhar o Super Bowl. Além disso, com essa conquista, Tom soma sete títulos, mais do que qualquer franquia – os maiores vencedores são o New England Patriots e o Pittsburgh Steelers com seis conquistas cada.

