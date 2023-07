Suspeito por morte de palmeirense é preso no RJ

Durante briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo antes do jogo, Gabriela foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro

Foi identificado e preso na manhã desta terça-feira (25) o homem suspeito de ser o causador da morte da palmeirense Gabriela Anelli. A jovem de apenas 23 anos morreu após ter sido atingida por uma garrafa de vidro durante confusão entre as torcidas do Palmeiras e do Flamengo no estádio do Allianz Parque, no dia 8 de julho. Ela chegou a ficar internada por dois dias, mas não resistiu e faleceu no dia 10 deste mês.

De acordo com a investigação, que é conduzida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Jonathan Messias Santos da Silva é o homem com barba que aparece em vídeo de uma câmera de segurança atirando uma garrafa. Ele é integrante da FlaManguaça, uma das torcidas organizadas do clube carioca.

Logo após o crime, a Polícia Civil de São Paulo chegou a prender um outro homem, Leonardo Felipe Xavier Santiago, mas sua prisão preventiva foi revogada pelo Ministério Público de São Paulo.