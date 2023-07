Suspeito de jogar garrafa que matou palmeirense é solto

Gabriela ficou internada por dois dias, falecendo na segunda-feira (10) por um corte na jugular provocado por estilhaços da garrafa de vidro

Leonardo Felipe Xavier Santiago, que estava preso desde sábado (8) suspeito de arremessar a garrafa de vidro que matou a palmeirense Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, foi solto pela Justiça de São Paulo nesta quarta-feira (12), acatando o pedido do Ministério Público de São Paulo que alega que não foi ele que atirou o objeto.

De acordo com o promotor Rogério Leão Zagallo, as imagens da briga indicam que a garrafa foi arremessada por outro torcedor do Flamengo, que tinha barba e usava uma camiseta cinza. Ou seja, as características não batem com as de Leonardo.

Ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio doloso consumado. Os agentes afirmaram que ele adimitiu, de maneira informal, ter atirado garrafas contra torcedores do Palmeiras. No depoimento, porém, ele mudou de versão.

Ainda no pedido de soltura, o promotor disse que Cesar Saad, delegado responsável, não é capaz de seguir com o caso, apontando inconsistências em seu trabalho. Ele pediu que a investigação seja transferida para da Delegacia de Repressão ao Delito Esportivo para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

“Diante da postura estranha do delegado de polícia César Saad, que afirmou perante a imprensa uma inverdade, o departamento que ele coordena demonstrou não estar preparado para uma investigação desta envergadura e complexidade. Sua isenção e imparcialidade restaram comprometidas, infelizmente”, disse Rogério Zagallo.

Tanto o promotor como a juíza Marcela Raia Sant’Anna, em seu despacho, afirmam que ao contrátrio do afirmado pelo delegado, o autuado não confessou o crime.

Já Thiago Huber, advogado de Leonaro, disse que prenderam um inocente, e que seu cliente não mudou de versão, afirmando apenas que ele estava ‘no meio da treta’.

Gabriela ficou internada por dois dias, falecendo na segunda-feira (10) por um corte na jugular provocado pelos estilhaços da garrafa de vidro. Ela foi enterrada ontem (11), sob aplausos e cantos da torcida palmeirense.