Supercopa: Flamengo campeão, mas jogo foi marcado pelo equilíbrio

Por Arthur Ribeiro (Agência UniCEUB / Jornal de Brasília)

Uma partida repleta de alternâncias no marcador e de postura das equipes. Ora o Flamengo conseguiu imprimir seu ritmo, ora o Palmeiras alternou pressão e contra-ataque. O resultado era uma incógnita e a emoção do primeiro lance (literalmente) até a última cobrança.

O primeiro tempo, por exemplo, teve direito a virada. Mas o primeiro grande lance foi de Raphael Veiga quando driblou Arão pouco antes da entrada da área. O empate e a virada nos acréscimos avisavam o que estava por vir.

O destaque principal foi Diego Alves, que fez três defesas decisivas nas penalidades, além das importantes intervenções durante o tempo normal. Pelo Palmeiras, o goleiro Weverton também fechou o gol, salvando lances importantes que poderiam ter decidido a partida ainda no tempo regulamentar.

Jogadores do Flamengo comemoram o gol de empate da equipe (Foto: Luã Fontenele Tomasson)

A edição 2021 da Supercopa do Brasil foi disputada no mesmo palco do ano anterior, na qual o Flamengo também ficou com o título. Na ocasião, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta anotaram os gols do rubro-negro contra o Athletico Paranaense. Hoje, o camisa 9 e o uruguaio marcaram novamente, enquanto pelo alviverde ambos os gols foram de Raphael Veiga. Arrascaeta, inclusive, foi eleito pelo público o craque da partida, e vai levar para casa um carro dado pelo patrocinador do evento.

O primeiro tempo começou frenético. Logo no primeiro lance de ataque, Raphael Veiga recebeu de costas para o gol, driblou Willian Arão e finalizou cara a cara com Diego Alves, sem chances para o goleiro rubro-negro. Na sequência o jogo pegou fogo, com ambas as equipes chegando com perigo na meta adversária e grandes defesas dos arqueiros. Em bela jogada individual de Filipe Luís, a bola sobrou nos pés de Gabigol após chute na trave do lateral, e o artilheiro, com o gol livre, apenas empurrou para as redes e empatou a partida.

Críticas à arbitragem



Depois do gol que igualou o placar, as comissões dos dois clubes presentes no estádio começaram a criticar muito a arbitragem, fato repetido dentro de campo, até que aos 37 minutos o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi expulso pelo excesso de reclamações. Logo em seguida, uma falta de Isla em Wesley inflamou os ânimos dos que estavam na arquibancada.

O árbitro Leandro Vuaden assinalou penalidade máxima para o alviverde, mas foi corrigido pelo VAR de que o lance ocorreu fora da área. Já nos acréscimos, Giorgian De Arrascaeta, após dominar na esquerda e cortar para o meio, acertou chute no contrapé de Weverton, virando a partida para os cariocas, 2 a 1 no placar na ida para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Palmeiras cresceu na partida, chegando com perigo na meta de Diego Alves. O Flamengo teve a chance de ampliar o placar novamente com Gabriel Barbosa, mas o atacante desperdiçou a jogada. Até que, aos 26 minutos, Rony foi puxado na área por Rodrigo Caio, e Vuaden, atento no lance, marcou o pênalti. Raphael Veiga, mais uma vez, em cobrança certeira no canto de Diego Alves, balançou as redes para o Porco, igualando a partida em 2 a 2. A partida se encaminhava para o fim, até que, aos 48 do segundo tempo, Gabigol deu chute no canto da meta palmeirense, mas Weverton fez a defesa em cima da linha, assegurando o placar empatado. Com isso, o jogo foi para prorrogação em Brasília.

Haja coração

Nas penalidades, o Palmeiras chegou a ter vantagem de 3 a 1 e a chance de ser campeão nos pés de Luan, mas Diego Alves pegou a batida do zagueiro. Em seguida, outra defesa do arqueiro rubro-negro, que levou a disputa para as cobranças alternadas, onde novamente a estrela do experiente goleiro brilhou. Com mais dois pênaltis defendidos, de Gabriel Menino e Mayke, Rodrigo Caio teve a última bola, e converteu a finalização para o Mengão. Assim, o Flamengo venceu as penalidades por 6 a 5 e foi campeão pela segunda vez consecutiva da Supercopa do Brasil.

O Palmeiras, que agora amarga 7 jogos seguidos sem vencer o rival, continua em Brasília para a disputa da Recopa Sulamericana contra o Defensa y Justicia da Argentina, na quarta-feira (14). O rubro-negro, agora com mais uma taça na coleção, se prepara para o clássico contra o Vasco também na próxima quarta.