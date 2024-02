Supercopa do Brasil terá homenagens a Pelé e Zagallo

A grande decisão da Supercopa, neste domingo (4), irá celebrar dois grandes ídolos do futebol brasileiro: Pelé e Zagallo. Ambos serão homenageados pela CBF antes da partida entre Palmeiras e São Paulo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A final da Supercopa, neste domingo (4), entre Palmeiras e São Paulo, irá celebrar dois grandes ídolos do futebol brasileiro: Pelé e Zagallo. Ambos serão homenageados pela CBF, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

A CBF mudou o nome da competição para homenagear Pelé. Agora, a final entre o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão passará a se chamar Supercopa Rei, com uma série de tributos ao Rei do Futebol.

Zagallo será homenageado antes da bola rolar com um minuto de silêncio e terá a sua imagem estampada no telão e nas placas em volta do gramado aos 13 minutos da decisão.

Ao final da partida, Pelé será celebrado novamente. Todo o palco montado para a premiação terá referência ao craque. O melhor jogador da partida será coroado como o Rei do Jogo. Ele receberá o cetro e a coroa das mãos de Clodoaldo, amigo e companheiro de Pelé no Santos e na seleção brasileira.