Suécia e África do Sul avançam às oitavas no Grupo G da Copa feminina

A Suécia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina na primeira colocação do Grupo G, ao derrotar a Argentina por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), enquanto a África do Sul, que bateu a Itália por 3 a 2, avançou em segundo.

Com esses resultados, a seleção sueca vai enfrentar os Estados Unidos por uma vaga nas quartas no domingo, enquanto as sul-africanas encaram a Holanda no sábado.

A Suécia abriu o placar contra a Argentina no segundo tempo com a atacante Rebecka Blomqvist de cabeça (66), aproveitando cruzamento de Sofia Jakobsson.

Já nos acréscimos, a volante Elin Rubensson, que havia entrado no lugar da capitã Caroline Seger na volta do intervalo, deu números finais ao duelo em cobrança de pênalti (90′).

No outro jogo da chave, a África do Sul venceu a Itália num jogo emocionante até o último minuto.

As italianas saíram na frente com Arianna Caruso cobrando pênalti (11), mas as sul-africanas empataram ainda antes do intervalo com um gol contra de Benedetta Orsi (32′) e conseguiram a virada no segundo tempo com Hildah Magaia (67).

Pouco depois, Caruso fez mais um para a Itália e deixou o duelo empatado, mas a centroavante Thembi Kgatlana (90’+2) fez nos instantes finais o gol da suada vitória da África do Sul.

