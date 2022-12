Suárez descarta pedir desculpas por mão contra Gana na Copa de 2010

O atacante uruguaio também descartou que o jogo de sexta, que tem em disputa uma vaga nas semifinais da Copa do Catar, seja uma “revanche”

O atacante uruguaio Luis Suárez descartou nesta quinta-feira “pedir desculpas” por sua ação de 12 anos atrás, na Copa do Mundo de 2010, em que impediu com a mão um gol que daria a Gana no último minuto da prorrogação a vitória e a classificação às semifinais à seleção africana.

“Não tenho que pedir desculpas, porque eu parei a bola com as minhas mãos e cometi o pênalti, mas foi o jogador de Gana que errou o pênalti, não eu”, respondeu Suárez em entrevista coletiva em Doha, antes do reencontro entre uruguaios e ganeses no Mundial do Catar, pela terceira rodada do Grupo H.

O ‘Pistolero’ explicou que se desculparia “se tivesse feito uma falta sobre um adversário e o machucado”.

“Mas não por aquela ação, na qual fui expulso e o árbitro marcou pênalti”, lembrou o atacante, maior artilheiro da história da ‘Celeste’, que aos 35 anos disputa sua quarta Copa do Mundo.

Em 2 de julho de 2010, no estádio Soccer City, na África do Sul, em um jogo dramático e emocionante, o Uruguai venceu Gana nos pênaltis por 4-1, após empate em 1 a 1 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação.

A seleção ganesa teve a chance de vencer a partida no último minuto para se tornar a primeira representante africana a chegar a uma semifinal de Mundial, em uma cabeçada na direção do gol que Suárez desviou com as mãos em cima da linha.

O atacante uruguaio também descartou que o jogo de sexta-feira, que tem em disputa uma vaga nas semifinais da Copa do Catar, seja uma “revanche”, depois de alguns jogadores de Gana dizerem que queriam se “vingar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Pensar que é uma revanche… Alguns deles tinham oito ou 12 anos naquela época, só viram em imagens. Não se pode viver pensando no passado”, afirmou Suárez.

© Agence France-Presse