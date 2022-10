STJD determina suspensão de Goiás x Corinthians devido a imbróglio jurídico

O clube goiano foi notificado na manhã de sábado para paralisar a venda de ingressos para a torcida corintiana

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu a partida entre Goiás e Corinthians, neste sábado, às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vivia indefinição quanto à presença da torcida corintiana. A CBF informou que vai cumprir a decisão do STJD.

O Ministério Público de Goiás havia recomendado que a partida deveria ter torcida única para “evitar atos de violência entre as torcidas organizadas dos dois times, que possuem histórico de grande rivalidade”. O Corinthians recorreu da decisão, alegando ser uma atitude “unilateral” e conseguiu reverter a situação. Na sexta-feira, o STJD liberou a presença de torcedores do time no jogo, mas na manhã deste sábado o cenário se inverteu.

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, expedida na manhã deste sábado, acatou o pedido do Ministério Público de Goiás e paralisou mais uma vez a venda de ingressos para torcedores visitantes no duelo entre Goiás e Corinthians, que aconteceria na noite deste sábado.

Antes da determinação da suspensão da partida pelo STJD, o presidente do clube goiano, Paulo Rogério Pinheiro, rechaçou qualquer tipo de problema com o time paulista e esclareceu que está apenas acatando as decisões judiciais. O clube foi notificado na manhã de sábado para paralisar a venda de ingressos para a torcida corintiana.

“Não imputem aos clubes essa situação, não há briga nenhuma entre os clubes. O Goiás está apenas acatando as decisões. Não cabe a mim tomar essa decisão e sim às autoridades (Polícia Militar e Ministério Público)”, declarou Pinheiro.

