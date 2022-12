Sósia de Neymar arrasta multidão e faz loja ser fechada no Qatar

Enquanto o atacante está lesionado, sua “cópia” sai pelas ruas e confunde torcedores, que acreditam ter encontrado o ídolo do futebol.

São Paulo

O sósia do Neymar se tornou um dos personagens da Copa do Mundo do Qatar. Enquanto o atacante está lesionado, sua “cópia” sai pelas ruas e confunde torcedores, que acreditam ter encontrado o ídolo do futebol.

A presença do sósia do Neymar em um shopping center na cidade de Doha gerou alvoroço. Dezenas de pessoas seguiram o “Neyfake”, tiraram fotos e gritaram para chamar a atenção do suposto ídolo.

A aglomeração de fãs foi tão grande que seguranças precisaram fechar um estabelecimento no centro comercial. O sósia visitou loja da Puma, marca que patrocina o Neymar “de verdade”. Mesmo com a entrada barrada, o público não se dispersou e continuou esperando por uma foto.

O sósia do Neymar se deu bem e saiu da loja sem pagar pelo que comprou. Quando a entrada de outros clientes foi liberada, a aglomeração no estabelecimento foi total. “Neyfake” precisou da ajuda dos seguranças do shopping para caminhar.

Enquanto isso, o atacante Neymar se recupera de lesão no tornozelo direito. O jogador será avaliado pela seleção brasileira no próximo sábado (03).