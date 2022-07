Sorteio define quartas de final da Copa do Brasil

Os jogos de ida estão marcados para os dias 27 e 28 de julho, enquanto os de volta serão nos dias 17 e 18 de agosto

Na tarde desta terça-feira (19), na sede da CBF, foi realizado o sorteio que definiu as quartas de final da Copa do Brasil. A partir de agora, o caminho até o título da competição já está definido por meio de chaveamento.

Atlético Goianiense x Corinthians Fortaleza x Fluminense São Paulo x América Mineiro Flamengo x Athletico Paranaense

Na semifinal, o vencedor do confronto 1 enfrenta o vencedor do confronto 2, enquanto o do 3 enfrenta o do 4. Os jogos de ida estão marcados para os dias 27 e 28 de julho, enquanto os de volta serão nos dias 17 e 18 de agosto. Os times da direita decidem a vaga em casa na segunda partida.

Os classificado para as semifinais da Copa do Brasil receberão R$ 8 milhões. Dentre os oito vivos nesta fase, apenas São Paulo e Atlético Goianiense estão na competição desde a primeira fase, que começou em fevereiro.

Haverá também a definição do chaveamento até a final.