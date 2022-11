Sonhando com 2º lugar do Brasileirão, Corinthians inicia trabalho visando o Ceará

Depois de se garantir na fase de grupos da Libertadores, o time agora tenta fechar o Brasileirão na segunda posição

Nada de descanso ou folga. Poucas horas após superar o Flamengo no Maracanã, o Corinthians já estava trabalhando no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira focado no jogo deste sábado, contra o Ceará, às 20h30, na Neo Química Arena. Depois de se garantir na fase de grupos da Libertadores, o time agora tenta fechar o Brasileirão na segunda posição, na qual figurou em algumas rodadas, e não admite perder pontos em casa.

Nesta quinta-feira, as atividades no gramado foram apenas para quem atuou menos de 45 minutos no Maracanã, enquanto quem jogou boa parte da partida, vencida por 2 a 1, fez um treino regenerativo na academia. Vítor Pereira deve manter o rodízio no elenco na Neo Química Arena.

Apontados como possíveis titulares no Rio, Fagner, Renato Augusto e Gil iniciaram a partida somente no banco de reservas. Todos entraram no segundo tempo, quando a pressão do time rubro-negro era imensa e agora vivem a expectativa de começar contra o Ceará. Assim como Lucas Piton deve aparecer na esquerda, para descanso de Fábio Santos. O quarteto foi ao gramado na reapresentação.

Fagner revelou, ainda no Maracanã, que ficou no banco por uma “questão tática e estratégica” de Vítor Pereira. O treinador não falou com o jogador que o deixaria no banco, mas viu sua escolha, Bruno Méndez, servir Yuri Alberto no gol da vitória. Agora, em casa, deve apostar no experiente titular, que tem características mais ofensivas.

Vítor Pereira vem tendo enorme cuidado com seus atletas mais experientes nesta reta final de temporada para evitar que alguém “estoure.” Depois da grave lesão de Gustavo Silva, a ordem é usar da precaução para fechar a competição sem novas baixas.

Com o triunfo diante do Flamengo, o Corinthians igualou os 61 pontos dos rivais e também do Fluminense, enquanto o Internacional está com 64. Jogando em casa contra um rival ameaçado, a ordem é somar os três pontos, ciente que os oponentes têm jogos mais complicados: o tricolor carioca recebe o São Paulo e o time gaúcho hospeda o Athletico-PR, enquanto a equipe rubro-negra, ainda em clima de festa, visita o Coritiba.