Solidariedade: torcedor presenteia criança com camisa autografada na arquibancada do Mané Garrincha

A criança foi presenteada com uma camisa repleta de autógrafos, dos principais jogadores do atual elenco

Gustavo Paraíso, de 26 anos, torcedor do Atlético-MG, viveu um turbilhão de emoções no último sábado (17), no jogo do time do coração, em Brasília.

O jovem se hospedou no dia anterior da partida no mesmo hotel onde os jogadores do Galo iriam se hospedar, no Windsor Brasília Hotel, com o objetivo de conseguir autógrafos e fotos com os jogadores.

O principal objetivo foi concluído com sucesso, Gustavo conseguiu autógrafos dos principais jogadores do time do coração, e no dia seguinte foi assistir o jogo.

O Atlético-MG venceu o Itabirito por 2 x 0 na Arena BRB Mané Garrincha, Battaglia e Hulk marcaram os gols da vitória. Após a vitória, Gustavo foi surpreendido com uma criança atleticana triste na arquibancada.

A criança estava chateada porque tinha conseguido a camisa do jogador Paulinho, destaque do time, porém, um homem chegou e “tomou” a camisa do garoto. Gustavo em um gesto de solidariedade, presenteou o garoto com a camisa autografada pelo time, que ele tinha conseguido no hotel.

“Não me arrependo, as fotos e os vídeos que fiz com os jogadores vou guardar para sempre. É uma sensação única ficar hospedado no mesmo hotel que o seu time de coração”, relatou Gustavo.