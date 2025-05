Sob olhares de Ancelotti, Botafogo vence o Universidad e avança ao mata-mata da Libertadores

Rio, 27 (AE) – Atual campeão, o Botafogo fez o que precisava para avançar às oitavas de finais no Grupo A da Copa Libertadores. Revivendo da final da temporada passada, o time carioca atuou boa parte da partida com um jogador a menos – após expulsão de Jair aos 27 minutos – e contou com gol de Igor Jesus para vencer a Universidad do Chile por 1 a 0, nesta terça-feira, no Engenhão, que contou com presença ilustre do técnico Carlo Ancelotti, novo comandante da seleção brasileira.

Com a vitória, o Botafogo terminou em segundo lugar da chave, com 12 pontos, empatado com o Estudiantes-ARG, que superou o Carabobo-VEN, por 2 a 0, e ficou com a liderança graças ao saldo de gols (6 a 3). O Universidad terminou em terceiro e irá disputar a repescagem na Copa Sul-Americana.

Durante o dia, Ancelotti esteve na CBF, na Barra da Tijuca, onde conheceu o museu da entidade e até brincou com o Canarinho Pistola, mascote da seleção brasileira. Logo depois, foi até o Engenhão, onde acompanhou pela primeira vez uma partida em solo brasileiro como treinador da Seleção pentacampeã. Ele ganhou uma camisa do alvinegro com número sete e seu nome e ao ser visto pelos torcedores foi muito aplaudido.

Na sua primeira convocação, não chamou nenhum jogador do Botafogo, mas o lateral Alex Telles e atacante Igor Jesus chegaram a fazer parte da pré-lista e estão no radar do italiano Há a expectativa de Ancelotti estar presente no Maracanã, nesta quarta-feira, para o duelo entre Flamengo e Deportivo Táchira-VEN. O meio-campo Gerson, os zagueiros Léo Ortiz e Danilo, os laterais Wesley e Alex Sandro foram convocados foram convocados para os duelos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai, que marcará a estreia do treinador no comando da seleção.

Outro fato de destaque na partida foi a presença maciça de torcedores de 2 mil chilenos, que lotaram o setor visitante. A imprensa do Chile chegou a noticiar que 4 mil torcedores se deslocaram até a capital carioca. O Botafogo chegou até a encerrar antecipadamente a venda de ingressos por temor que chilenos adquirissem ingressos na área dos botafoguenses. Não houve registro de brigas ou confusões durante a partida.

Com a bola rolando, o Botafogo partiu para o seu jogo impositivo, usando principalmente os lados do campo. Artur cruzou e Cuiabano apareceu na segunda trave. O meia dominou, mas acertou a rede pelo lado de fora, tirando o grito de gol de alguns torcedores. A estratégia do time carioca surtia efeito até aos 27 minutos, quando Jair perdeu o tempo de bola e acertou o carrinho em Aránguiz. De início o árbitro mostrou o cartão amarelo, mas depois de rever o lance no monitor, expulsou o zagueiro.

Revivendo o drama da final da Libertadores de 2024, quando Gregore foi expulso com um minuto, o Botafogo não sentiu o peso de jogar com um a menos. Sem mudar a postura, chegou ao gol aos 37 minutos. Savarino foi até a linha de fundo e cruzou para Igor Jesus, se antecipar e cabecear para as redes. À frente do placar, apenas trocou passes na linha defensiva, ditou o ritmo do duelo e administrou a vantagem até a ida ao intervalo.

O Botafogo voltou para a segunda etapa levando um susto, quando Aránguiz fez o travessão de John tremer em chute de fora da área Logo depois, o time carioca chegou a ampliar o marcador com Artur, porém o VAR apontou mão de Igor Jesus na origem do contra-ataque e o tento foi anulado. Comprometido taticamente e principalmente defensivamente, fechava o corredor, neutralizando os avanços do time chileno.

Com o passar do tempo, o Botafogo passou a ter o controle da partida, mesmo com um jogador a menos, acionou bastante Igor Jesus na área e criava chances de encaminhar a classificação. Nos minutos finais, a Universidad ensaiou uma pressão, erguendo constantemente a bola na área e o Botafogo se afastava do perigo como podia. Experientes, gastou tempo com cera e substituições e conseguiu segurar a vitória para carimbar a classificação às oitavas.

O Botafogo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde visita o Santos, na Vila Belmiro, no domingo, às 16h, pela 11ª rodada. O clube ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos e tem um jogo a menos que os demais, no duelo adiado da última rodada contra o Ceará.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILE

BOTAFOGO – John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas, Artur, Cuiabano (Allan) e Savarino (Danilo Barbosa); Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

UNIVERSIDAD – Castellón; Hormazábal, Calderón, Nicolás Ramírez e Sepúlveda; Marcelo Díaz (Altamirano), Aránguiz, Poblete (Assadi), Guerrero e Leandro Fernández; Di Yorio (Nicolas Guerra). Técnico: Gustavo Álvarez.

GOLS – Igor Jesus, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cuiabano (Botafogo); Hormazábal, Calderón e Guerrero (Universidad).

CARTÃO VERMELHO – Jair (Botafogo).

ÁRBITRO – Andrés Rojas (COL).

RENDA – R$ 1.672.405,00.

PÚBLICO – 36.342 torcedores.

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadão Conteúdo