Simone Biles vence torneio nos Estados Unidos após dois anos sem competir

A ginasta Simone Biles venceu o torneio Us Classic neste sábado (05), em Chicago (EUA), após ficar dois anos sem competir.

A norte-americana voltou à ginástica artística com força e foi campeã do individual geral com 59.100 pontos. O Us Classic é um campeonato americano classificatório para o nacional.

As ginastas realizaram quatro rotações e Simone teve bom desempenho em todas. Nas barras assimétricas, Simone obteve 14,000 pontos, enquanto na trave de equilíbrio foi melhor, com 14,800. A terceira apresentação foi no solo e a nota foi de 14,900. Por fim, recebeu 15,400 na prova da salto.

Ela teve cinco pontos de vantagem para Leanne Wong, segunda colocada com 54,100. O pódio foi completo por Joscelyn Roberson (54,050).

O RETORNO

Simone Biles não competia desde 2021, quando saiu da competição por equipes em Tóquio para cuidar da saúde mental. Na época, ela sofria com os “twisties”, um bloqueio mental que faz com que os ginastas percam o equilíbrio.

Biles foi substituída na final geral por Jade Carey na época. Mesmo com a desistência da norte-americana, ela ainda levou uma medalha de prata em equipes e outra de bronze na trave.

Simone coleciona 25 medalhas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, 19 de ouro. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, ficou no topo do pódio quatro vezes.