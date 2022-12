“Seu legado jamais será esquecido”, tuíta Mbappé sobre Pelé

“O rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Descanse em paz, Rei”, escreveu o jogador francês no Twitter

O atacante do Paris Saint-Germian e da França, Kylian Mbappé, prestou homenagem ao lendário ex-craque Pelé, que faleceu nesta quinta-feira aos 82 anos.

“O rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Descanse em paz, Rei”, escreveu o jogador francês no Twitter, acompanhando a mensagem com uma foto de ambos juntos.

Mbappé, campeão mundial em 2018 com a França e vice-campeão no Catar-2022, já foi muitas vezes comparado a Pelé por sua precocidade.

Logo após a Argentina conquistar o tricampeonato mundial ao derrotar a França, Pelé parabenizou os campeões em sua conta no Instagram mas lembrou de Kylian Mbappé, que marcou três gols durante os 120 minutos e converteu sua cobrança na decisão por pênaltis.

“Meu querido amigo, @k.mbappe, marcando quatro gols em uma final”, disse ele, sobre o jogador que com isso igualou o brasileiro na história das Copas, com 12 gols marcados.

Pelé morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após lutar contra um câncer por mais de um ano.

O anúncio foi feito por uma de suas filhas. “Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz”, postou sua filha Kely Nascimento em sua conta no Instagram, acompanhando a mensagem com uma foto em que aparecem as mãos dos familiares apoiadas sobre Pelé.

