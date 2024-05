Série D: Real Brasília e Brasiliense se enfrentam em jogo válido pela 4ª rodada

João Pedro Carvalho

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

Real Brasília e Brasiliense se enfrentam no estádio do Defelê, neste domingo (12/5), em jogo válido pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogo traz o 4º colocado (Brasiliense, com três pontos) contra o lanterna (Real, que ainda não pontuou) do grupo E. Essa é a segunda vez que as equipes se enfrentam no ano. Em fevereiro, o Jacaré levou a melhor e venceu em casa por 1 a 0.

O Real busca os primeiros pontos no campeonato. Por outro lado, o Brasiliense pode até chegar à liderança do grupo.

Condições diferentes

Durante a semana, o técnco do Real Brasília, Marcelo Caranhato, disse que a prioridade é priorizar a parte tática da equipe em vista de cinco jogadores estarem fora por questões físicas. “Perdemos alguns atletas para esse jogo. A equipe que vai buscar o resultado do início ao final”, disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Paulo Roberto afirmou que a expectativa é a melhor possível. “Independente de ser o lanterna, temos que entrar concentrados para conquistar o resultado”, disse o técnico Paulo Roberto

Ingressos

Os ingressos custam R$ 10 (meia entrada) e podem ser adquiridos pelo site da bilheteria digital.

A equipe do Real Brasília está fazendo uma campanha para arrecadar doações para serem mandadas para o estado de Rio Grande de Sul. Quem levar packs de água, produto de higiene e itens de cama, mesa e banho, poderão adquirir a meia entrada.