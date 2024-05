Diretor diz que Flamengo é contra a paralisação do Campeonato Brasileiro

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

O diretor de futebol Bruno Spindel afirmou que o Flamengo é contrário à paralisação do Brasileirão porque, no entendimento do clube, o Rubro-Negro pode “ajudar muito mais” a população gaúcha se o campeonato seguir.

Spindel se solidarizou com os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e disse que o Fla está fazendo de tudo para ajudar. O Rubro-Negro está participando de campanhas de auxílio e disponibilizou as suas instalações esportivas para Inter, Grêmio e Juventude, clubes gaúchos da Série A.

O diretor acrescentou que o Flamengo acredita que pode ajudar mais se o Brasileirão continuar sendo disputado. Ele ponderou que “outras atividades” no Brasil não foram interrompidas em decorrência da catástrofe no sul do país. Spindel falou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Corinthians.

“O Flamengo entende que, continuando a trabalhar e exercendo nossa atividade, podemos ajudar mais ainda do que se estiver parado. Uma série de outras atividades no Brasil não foram paralisadas pela catástrofe, estão todos tentando ajudar da melhor forma possível.”, disse Bruno Spindel.

“O Flamengo entende que pode ajudar muito mais se o campeonato seguir. Nos solidarizamos com todo o lado humano, saúde, vidas, e vamos fazer tudo o que tiver para fazer Flamengo vai continuar ajudando dos nossos companheiros. Bruno Spindel”, continuo o diretor de futebol.

O que mais ele disse

“Todos nós, como instituição e seres humanos, somos extremamente solidários a todos do Rio Grande do Sul que estão passando por essa catástrofe. Lado humano vem acima de tudo. Clube tem feito uma série de ações, além da solidariedade, para ajudar o povo do RS. Tudo o que o Flamengo puder ajudar, vai ajudar e vamos continuar. já se posicionou com os coirmaos gauchos, inter e gremio temos amigos lá. colocou nosso CT À disposição. para quando e se julgarem necessários, podem usar nossas instalações. Entende que continuando a trabalhar, temos mais alternativos para ajudar. Hoje, pro exemplo, o Pix da cidadania na camisa foi para o Brasil inteiro.”, finalizou

O que Marcos Braz disse

O vice-presidente de Futebol Marcos Braz também falou sobre o assunto. Ele passou rapidamente pela zona mista após o jogo e disse que os clubes têm de procurar a melhor solução.

“Essa posição quem deve dar é o presidente Rodolfo Landim, que tem essa ligação junto à CBF. Acho que os clubes têm de ajudar da melhor forma possível, contribuir para que essa tragédia seja diminuída, [seja diminuída] a dor de todos os moradores do Rio Grande do Sul. Tem de ver qual é a melhor forma possível. Se a melhor forma possível é essa [paralisar], se caminha para isso. Ou se tem outras formas, mais contundente, que possa se fazer.”, disse Marcos Braz.

“Acho que o presidente, na hora certa, vai dar o tom e fazer o encaminhamento disso. Estávamos em uma semana meio conturbada. Estávamos resolvendo as coisas no CT, ajustando os pontos que achávamos que deveríamos ajustar. Falei pouco com o presidente, mas esse tema fica para ele Marcos Braz.”, finalizou.