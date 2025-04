Série D: com jogador a menos, Capital perde para Aparecidense em estreia

Por Leonardo Rodrigues e Lucas Alarcão

Agência de Notícias CEUB

O Aparecidense venceu o Capiral, por 1 a 0, na estreia da série D do campeonato brasileiro de 2025.

A partida aconteceu na noite deste sábado (19.4), no Estádio JK.

O único gol da partida foi marcado por Stéfano, no segundo tempo.

Na arquibancada do jogo, Walace Pernambucano, centroavante e ídolo da coruja que estava lesionado, em entrevista à Agência CEUB, revelou que o objetivo do Capital para a temporada é conseguir o primeiro acesso.

“Queremos subir. Na Copa do Brasil, a gente sabe que o Botafogo é muito qualificado, um time de Série A, mas a nossa equipe tem total confiança”, enfatiza o camisa nove

Zero no placar

O jogo começou muito truncado para ambos os times. As equipes estavam se estudando quando obtinham a posse da bola.

A primeira grande chance veio em uma cobrança de falta do clube visitante, mas foi parada com um soco de Reynaldo.

Depois de diversas perca de bolas, o Capital aos 12 minutos, jogou um lateral na área adversária, que desviou no zagueiro do Aparecidense e quase ocasionou em um gol contra.

O capital aplicava uma pressão no Aparecidense.

Aos 22 minutos, após uma escorada de cabeça Matheusao, Rikelmi apareceu sozinho na área para chutar, entretanto desperdiçou a oportunidade.

A resposta da equipe goiana veio no lance seguinte, com uma jogada de Gui Meira, que entrou ainda no primeiro tempo. O atacante pedalou e buscou o ângulo, mas a bola subiu mais que o esperado e ele isolou.

Apesar do empate, as duas equipes tinham boas oportunidades de tirar o zero do placar.

Pressão

Após jogada da equipe mandante que parou na defesa do Aparecidense, o time visitante emplacou um contra-ataque com um chute de João Marcos, que novamente passou por cima do gol.

O primeiro tempo terminou empatado.

Foto: Diller Abreu

Paixão tricolor

Durante o intervalo, o torcedor do Capital Carlos Edvan, de 37 anos, comentou, em entrevista a Agência Ceub, que frequenta todos os jogos da equipe.

“Acompanho todos os jogos, seja, sub 15, sub 17, sub 20, e no principal a gente também está por aqui. Então em todos os jogos é sempre presença marcada”.

Além disso, o torcedor também das suas expectativas sobre seu time na temporada.

“Nossa expectativa é, em primeiro lugar, ganhar os jogos em casa e conseguir o acesso, que é o que a gente mais precisa neste ano. Para isso tiveram alguns jogadores que chegaram, temos um treinador novo, e agora esperamos sempre boas atuações.

Vitória dos visitantes

Após a conversa com seu técnico, a Coruja voltou mais ligada para a disputa dos 45 minutos finais, contudo, suas jogadas se limitavam em jogadas de velocidade por meio de contra-ataques.

Do outro lado, a Aparecidense controlava a posse de bola da partida.

O tempo passava, e o time da casa ficava mais nervoso, tinha dificuldades para mostrar perigo ao adversário, e a jogada de maior perigo vinha sendo o cabeceio de Felipe Guedes, o qual foi bem defendido pelo goleiro Mattheus Alves.

Para piorar a situação da Coruja, aos 13 minutos do segundo tempo, Matheusão recebeu o segundo cartão amarelo, e foi expulso, após chegar atrasada em disputa de bola no campo de ataque.

O que já estava ruim…

Com um jogador a menos, o que já estava ruim para o Capital piorou, o time se recuou e entregou a bola para o Aparecidesce, a qual controlou o jogo, mas não conseguia chegar ao gol e abrir o placar.

O gol estava cada vez mais maduro para a equipe visitante, e foi então que enfim, o placar foi aberto, após jogada na linha de fundo, Buba cruzou para o centro da área, lá estava Stefano, que cabeceou com maestria para marcar o um a zero para o Aparecidense.

Na necessidade do empate, o Capital se lançou ao ataque, e mesmo após as tentativas de Tobinha e Rikelme, o goleiro do Aparecidese brilhou e garantiu a vitória para sua equipe.

Próximos jogos

A Coruja e o Aparecidense voltam a campo no próximo sábado (26/4).

O clube do DF vai até Rondônia enfrentar o Porto Velho, já o time goiano recebe o Mixto dentro de casa.

As duas partidas são válidas pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Ficha Técnica

Capital 0 x 1 Aparecidense

Campeonato brasileiro Série D – 1ª rodada

Estádio Juscelino Kubitschek, Paranoá – DF, 19/04/2025, 19h30.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa.

Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz.

Assistente 2: Josieliton Silva dos Santos.

4º árbitro: Cassia Franca de Souza.

Inspetor: Jose Ricardo Alves de Melo.

Capital:

Reynaldo; Vinícius, Lucas Oliveira, Richardson, Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Romarinho (Falcão); Matheusão, Matheus Anjos (Moisés) e Rikelme.

Técnico: Roberto Fernandes.

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Vinícius, Matheusao

Cartão vermelho: Matheusao

Aparecidense:

Mattheus Alves; David Junio, Wellington, Lucas Rocha e Mário Henrique; Matheus Chaves, Allef e João Marcos; Higor Leite (Gui Meira), Buba e Júlio César.

Técnico: Lúcio Flávio.

Gol: Nenhum

Cartões amarelos: Júlio Cesar

Público e Renda:

Público pagante: 523

Renda: R$ 5.660,00