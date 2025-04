Com dois gols de Memphis, Corinthians vira sobre o Sport em Itaquera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

No primeiro compromisso após a demissão do treinador Ramón Díaz, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro buscou a virada na Neo Química Arena ao superar o Sport por 2 a 1 na tarde deste sábado (19), com dois gols de Memphis Depay, e chegou aos sete pontos na competição.

Sem um substituto definitivo para o lugar do técnico argentino, o comando da equipe nesta quinta rodada ficou a cargo do interino Orlando Ribeiro, que está à frente do sub-20 do clube. Dorival Júnior, recentemente demitido da seleção brasileira, é apontado como um dos possíveis nomes para assumir o time.

O trio de ataque formado por Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto acumulou chances claras de gol logo no início do jogo, mas não as aproveitou. Foram nove finalizações nos primeiros 20 minutos, incluindo um chute do paraguaio na trave.

Nos minutos seguintes, o Sport conseguiu equilibrar a partida e passou a oferecer mais perigo à defesa corintiana. O atacante Chrystian Barletta, que teve rápida passagem pelo Corinthians em 2023, acertou a trave aos 36. Aos 44, o português Sergio Oliveira recebeu cruzamento e se adiantou na área para completar de primeira e abrir o placar.

A resposta veio imediatamente após o intervalo. Memphis recebeu de Romero dentro da área, superou a marcação e chutou para empatar a partida aos dez segundos do segundo tempo. Foi também do holandês o gol da virada, aos 17, depois de tabelar com o lateral Léo Mana.

O confronto ainda teve oportunidades para os dois lados e alguns sustos a partir de erros das defesas. O goleiro Matheus Donelli chegou a escorregar em cima da bola em recuo da defesa, mas conseguiu afastar o perigo.

“Perdemos muitos pontos nos últimos jogos. Hoje acho que começamos muito bem, criamos chances, desperdiçamos algumas, mas estou orgulhoso do time”, disse Memphis na entrevista pós-jogo.

No último jogo, a derrota por 2 a 0 para o Fluminense em casa, o holandês havia feito críticas ao futebol jogado pelo Corinthians ainda sob o comando de Ramón Díaz.

“Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos olhando apenas para os resultados? Quero saber isso. Você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas”, afirmou, na quarta-feira (16), ao sair do campo.

O Sport chega a quatro derrotas seguidas e estaciona na lanterna do Brasileiro, com apenas um ponto.

CORINTHIANS

Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Ryan), Bidon (Maycon), Carrillo (Alex Santana) e Romero (Dieguinho); Memphis e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Orlando Ribeiro.

SPORT

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Christian Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz e Sérgio Oliveira (Titi Ortíz); Barletta (Lucas Lima), Carlos Alberto (Lenny Lobato) e Arthur Sousa (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Maira Mastella Moreira

VAR: Rafael Traci

Público: 43.996 pagantes

Renda: R$ 3.041.600,70

Cartões amarelos: Matheus Donelli, Félix Torres, Breno Bidon (COR); Caíque França, Christian Rivera (SPO)

Gols: Sérgio Oliveira (SPO), aos 44’/1ºT; Memphis Depay (COR), ao 1’/2ºT e 18’/2ºT.