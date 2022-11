Senegaleses tomam ruas da capital Dacar para celebrar classificação

A seleção senegalesa encerrou a participação na fase de grupos com seis pontos, na vice-liderança do Grupo A

São Paulo

Em um jogo difícil, especialmente no segundo tempo, Senegal venceu o Equador por 2 a 1 e garantiu, nesta terça-feira (29) a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A seleção senegalesa encerrou a participação na fase de grupos com seis pontos, na vice-liderança do Grupo A, com um ponto a menos que a Holanda.

Enquanto a torcida senegalesa marcou presença nas arquibancadas do Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar, as ruas de Dacar, capital de Senegal, foram tomadas por torcedores após a confirmação da vitória.

Vídeos nas redes sociais mostram que há festa em vários lugares da capital, com buzinaço, bandeiras e muitas pessoas vestindo as cores da bandeira nacional.

Uma multidão assistiu à partida próximo às “Collines des Mamelles”, onde fica o Monumento da Renascença Africana. Com um lindo cenário ao fundo, os torcedores celebraram muito cada gol de Senegal e mais ainda a classificação.

Os heróis da partida foram Ismaila Sarr, que criou várias chances de gol no primeiro tempo e abriu o placar em uma cobrança de pênalti cheia de marra, e Kalidou Koulibaly, que marcou o segundo de Senegal dois minutos depois do gol dos equatorianos, evitando que o jogo se tornasse um drama.

É a segunda vez que Senegal passa da primeira fase da Copa do Mundo em três participações -2002, 2018 e 2022. Logo na estreia em Mundiais, os senegaleses chegaram às quartas de final e terminaram o torneio em sétimo lugar, eliminados pela Turquia.