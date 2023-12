Sem Robert Renan, São Paulo desacelera e pode ficar sem reposição a Beraldo

Como informou o UOL com exclusividade, Dorival não se empolgou com Robert Renan, e o São Paulo encerrou a negociação

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo não está procurando um zagueiro para repor a iminente saída de Beraldo, perto de ser vendido ao PSG (França), após o nome de Robert Renan ser descartado.

O São Paulo avalia não precisar de outro zagueiro para o elenco. Com a iminente saída de Beraldo, o time tricolor fica com quatro defensores no grupo: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Diego Costa. Ythallo pode subir do sub-20, e Matheus Belém ainda aguarda proposta para renovar.

O São Paulo não estava no mercado por um zagueiro, mas gostou das condições do empréstimo de Robert Renan. O defensor viria de graça, e o clube teria cláusula de vitrine caso ele fosse negociado. O prazo do empréstimo ainda era discutido entre seis meses e um ano, sem estar fechado em nenhum período.

Como informou o UOL com exclusividade, Dorival não se empolgou com Robert Renan, e o São Paulo encerrou a negociação. O treinador gostaria de uma reposição para Beraldo, mas teve ressalvas sobre o defensor, sobretudo no jogo aéreo. A direção avisou ao treinador que, sem Robert Renan, não deve trazer reposição.

O cenário só vai mudar se surgir uma oportunidade de mercado. O Tricolor manterá a postura de não buscar um defensor no mercado, mas caso surja uma oportunidade, pode abrir negociação, como ocorreu com Robert Renan: o São Paulo via como boa oportunidade, mas acabou saindo de negócio após avaliação técnica.