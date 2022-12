Seleção deseja ‘muita saúde’ a Pelé, diz Tite

Pelé está internado desde terça-feira no Hospital Albert Einstein de São Paulo para uma reavaliação do tratamento contra um câncer de cólon

Na busca pelo hexacampeonato, a Seleção Brasileira, representada pelo técnico Tite, desejou “muita saúde” a Pelé, que foi hospitalizado em São Paulo para uma reavaliação em seu tratamento contra um câncer.

“Nós todos queremos desejar muita saúde ao Pelé, nosso representante maior, o extraterrestre que é terrestre. Muita saúde, nossa solidariedade a todos”, disse o treinador no início da coletiva de imprensa desta quinta-feira (1), na véspera do último jogo da fase de grupos contra Camarões.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, está internado desde terça-feira no Hospital Albert Einstein de São Paulo para uma reavaliação do tratamento contra um câncer de cólon, detectado em setembro de 2021, segundo informou o centro médico.

De acordo com um boletim médico, o rei do futebol está em “estado clínico estável” e duas de suas filhas tentaram tranquilizar os fãs sobre a condição do pai após alguns meios de comunicação indicarem que sua saúde havia piorado por não reagir ao tratamento.

“A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento… Não tem surpresa nem emergência”, afirmou Kelly Nascimento no Instagram.

Nos últimos dias, Pelé se mostrou ativo nas redes sociais, seu meio de comunicação habitual, desejando boa sorte e acompanhando os jogos da Seleção de Tite e do lesionado Neymar. O Brasil busca o hexacampeonato mundial, depois de conquistar o último título em 2002.

O Brasil, que já está classificado para as oitavas de final, enfrenta a seleção camaronesa na sexta-feira (2), no estádio Lusail.

