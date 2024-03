SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

A seleção brasileira fará uma homenagem a Zagallo que morreu em janeiro deste ano no amistoso contra a Inglaterra, neste sábado (23) (23), em Wembley.

Uma imagem do treinador estampará a flâmula e a camisa do Brasil na partida. Zagallo foi tetracampeão mundial, com foi títulos como jogador, um como técnico e um como coordenador.

“O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. É uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial”, afirma Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A seleção brasileira jogará com o uniforme azul. Será o primeiro compromisso no Brasil neste ano e também a estreia de Dorival Jr como técnico.

Brasil e Inglaterra se enfrentam às 16h (de Brasília). Na sequência, a seleção verde-amarela enfrentará a Espanha, em Madri.