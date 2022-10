A mais experiente da equipe é a atleta olímpica Luana Lira, que ficou na 14ª colocação no Mundial de Budapeste

No próximo dia 20 de outubro, os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais – Saltos Brasil embarcam para Alemanha para participar da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais FINA 2022, segunda competição mais importante do ano. A competição acontece entre os dias 20 e 23 de outubro. Contudo, a Seleção Brasileira chega ao país no dia 17 para fazer a aclimatação e realizar os treinamentos dos atletas antes da competição.

Cinco atletas brasilienses foram convocados para o evento esportivo, dentre eles estão Anna Santos, Luana Lira (atleta olímpica Tóquio 2020), Rafael Fogaça, Rafael Max e Diogo Silva. A Comissão Técnica será composta pelo técnico olímpico Ricardo Moreira e pelo ex atleta olímpico Hugo Parisi como chefe de equipe da Seleção Brasileira.

Para o chefe de equipe da seleção, Hugo Parisi, que também acompanhará a competição na Alemanha, “esta competição será muito importante para o Brasil. Estamos vindo de uma campanha histórica feita no Mundial de Budapeste e agora temos a chance de mostrar que os saltos ornamentais do Brasil realmente estão crescendo e se desenvolvendo.”, explica.

Segundo Parisi, três atletas não estarão presentes por questões de planejamento de treinos e foco para a próxima temporada, são eles: Ingrid de Oliveira, Isaac Souza e Kawan Pereira. Outros atletas como é o caso do Diogo Silva e do Rafael Max estão participando pela primeira vez de uma competição deste nível.

Foto: Divulgação

Cabe destacar que a mais experiente é a atleta olímpica Luana Lira, que ficou na 14ª colocação no Mundial de Budapeste. Já Anna Santos, tem chances de ir muito bem no individual e no sincronizado junto com a Luana. O Rafael Fogaça ficou em 10º lugar no Mundial de Budapeste e tem chances de ir bem agora também.

Serviço

Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais participa da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais FINA 2022, na Alemanha

Local: Alemanha

Data de realização: Entre 20 e 23 de outubro.

Informações: https://saltosbrasil.com/