Seis cidades ao redor do planeta receberão o International FIFA Fan Festival durante a Copa do Mundo FIFA de 2022

Todos os eventos do FIFA Fan Festival contarão com transmissões ao vivo dos jogos no Qatar e várias atividades de entretenimento

O clima de diversão, entretenimento e descontração do FIFA Fan Festival no parque Al Bidda de Doha também poderá ser sentido ao redor do planeta. A FIFA anunciou hoje que seis destinos internacionais sediarão eventos satélites durante a Copa do Mundo FIFA de 2022, no Qatar.

Com isso, a Budweiser se torna a primeira afiliada comercial na história da Copa do Mundo FIFA a organizar eventos internacionais do FIFA Fan Festival em seis cidades ao redor do globo em parceria com as marcas “irmãs” Corona e Brahma: Londres, Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, Seul e Dubai. Budweiser, Corona e Brahma, juntamente com as suas versões sem álcool, serão as marcas em destaque nos festivais.

Os eventos satélites complementarão o FIFA Fan Festival principal no parque Al Bidda de Doha, uma experiência em novo formato que será atração obrigatória para todos os torcedores presentes no Qatar com um misto eletrizante de futebol, música, gastronomia e cultura.

Todos os eventos internacionais do FIFA Fan Festival contarão com transmissões ao vivo dos jogos no Qatar e várias atividades de entretenimento, como a apresentação de DJs de renome internacional, músicos e artistas locais e presença de Lendas da FIFA. Alguns eventos terão áudio imersivo 4D, que trará os sons das partidas nos estádios qataris.

Todos as cidades do FIFA Fan Festival serão conectadas ao evento principal no Qatar por meio da promoção da marca Copa do Mundo FIFA no local, conteúdo exclusivo do país-sede e narração unificada nos canais digitais da FIFA, sobretudo no FIFA+, o qual servirá como uma central de conteúdo digital para os torcedores assistirem, vivenciarem e interagirem uns com os outros ao redor do globo.

Os eventos internacionais do FIFA Fan Festival estarão abertos em datas e horários selecionados ao longo do torneio, a partir do dia 20 de novembro. O conceito de cada evento varia em tamanho, com ativações inovadoras dos patrocinadores e eventos principais com capacidade para mais de 10 mil visitantes. Os eventos do International FIFA Fan Festival organizados por Budweiser e Brahma são apenas para consumidores com idade legal para consumo de bebidas alcoólicas. Para todos os seis eventos, o acesso geral será gratuito ou terá custo mínimo, enquanto o acesso VIP estará disponível mediante pagamento.

“O FIFA Fan Festival foi concebido para reunir os torcedores além dos estádios para vivenciar o melhor do futebol, da música, da cultura e do estilo de vida”, disse o Diretor de Negócios da FIFA, Romy Gai. “Estamos honrados em colaborar com Budweiser, Corona e Brahma para levar o conceito do FIFA Fan Festival que residirá em Doha e reverberá-lo nesses eventos globais de alta energia, levando o clima da Copa do Mundo FIFA até os torcedores mundialmente.”

“Com bilhões de fãs de futebol assistindo ao Mundial, estamos contentes pela parceria com a FIFA na criação do primeiro International FIFA Fan Festival, o qual será uma experiência única para o torcedor – desde a experiência audiovisual da próxima geração até a celebração da música e cultura locais –, e tudo isso com Budweiser, Corona e Brahma”, disse o Vice-Presidente Global de Marketing da Budweiser na AB InBev, Todd Allen.

Confira os eventos internacionais do FIFA Fan Festival:

Nome do evento Local Sobre o local BudX FIFA Fan Festival London Outernet Outernet é o mais novo espaço para festas no coração de Londres, com instalações de ponta que oferecerão aos torcedores londrinos um misto de exibição de jogos de futebol e casa noturna. Corona FIFA Fan Festival Cidade do México Plaza de la Republica Ponto turístico emblemático no centro da capital mexicana, a Plaza de la Republica é uma área a céu aberto que reunirá todos os torcedores naturalmente. Arena Brahma FIFA Fan Festival Rio de Janeiro Copacabana Considerada uma das mais belas do mundo, a Praia de Copacabana dispensa apresentações. O famoso local de clima vibrante e festivo foi palco do FIFA Fan Festival na Copa de 2014. Arena Brahma FIFA Fan Festival São Paulo Anhangabaú O Vale do Anhangabaú é um parque que separa o centro histórico de São Paulo do novo centro da cidade, cercado por arquitetura única e facilmente acessível. BudX FIFA Fan Festival Seul S Factory A S Factory é um dos espaços mais modernos de Seul, com um primoroso ambiente subterrâneo que transformará qualquer evento em uma experiência memorável. BudX FIFA Fan Festival Dubai Dubai Harbour Um espaço ao ar livre extraordinário na orla de Dubai, com o inconfundível horizonte da cidade como pano de fundo.

O FIFA Fan Festival

Em setembro, a FIFA apresentou uma nova atração e experiência local de entretenimento destinada aos torcedores nas próximas edições da Copa do Mundo FIFA e da Copa do Mundo FIFA Feminina, chamado FIFA Fan Festival. Com pontapé inicial marcado para o Qatar 2022 no parque Al Bidda, em Doha, esse evento multidimensional e inclusivo vai oferecer novas formas para os torcedores compartilharem a sua paixão pelo futebol e curtir o melhor da música, entretenimento, cultura local, gastronomia, jogos e tendências de estilo de vida em um ambiente típico de festival.

O modelo único de licenciamento comercial criado pela FIFA permite que interessados novos e existentes organizem eventos satélites em grandes cidades do mundo. A entidade máxima do futebol ampliará o modelo de licenciamento para futuros eventos e planeja anunciar mais locais de eventos internacionais do FIFA Fan Festival oportunamente.

Para mais informações sobre os eventos do International FIFA Fan Festival em Doha e nas outras cidades, visite o FIFA+.

Para além do parque Al Bidda

O Qatar também sediará uma vasta gama de opções culturais e de entretenimento durante a Copa do Mundo FIFA deste ano, com mais de 90 eventos especiais programados para acontecer em paralelo ao torneio. A Corniche de Doha será um dos maiores destinos para os torcedores, com apresentações itinerantes, atividades culturais, tendas de comida e bebida e lojas ao longo dos seus seis quilômetros de extensão, com capacidade para receber até 120 mil pessoas diariamente.

Entre as outras atividades previstas estará o show “Bem-vindo ao Qatar”, uma das maiores apresentações de fogos de artifício e águas dançantes do planeta, com música da Trilha Sonora Oficial da Copa de 2022, do compositor qatari Wael Binali e da Orquestra Filarmônica do Qatar. Um parque de diversões e outras atrações na Ilha Al Maha, em Lusail, também estarão abertos aos torcedores, assim como o 974 Beach Club em Ras Abu Aboud, a Hayya Fan Zone no Lusail South Promenade e os festivais de música eletrônica Arcadia Spectacular e ARAVIA by MDL Beast. Além disso, ativações culturais no quilômetro final dos estádios levarão mais de 6 mil apresentações a 21 locais, entretendo o público a caminho das partidas.

Mais informações sobre outros eventos culturais e opções de entretenimento destinados aos torcedores no Qatar podem ser encontradas aqui.