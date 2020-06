Schumacher vai passar por mais uma transfusão de células, diz jornal

PUBLICIDADE

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher deve passar por mais uma cirurgia. De acordo com o jornal italiano Contro Copertino, Schumacher vai passar por uma transfusão de células-tronco cardíacas. Será a segunda vez que o heptacampeão mundial passará por esse tipo de procedimento, que tem o objetivo de regenerar o sistema imunológico.

O diário afirmou que a transfusão será feita novamente pelo médico francês Philippe Menasche, que foi o responsável pelo tratamento anterior, feito em Paris no ano passado. O neurocirurgião Nicola Acciari, que também é médico de Schumi, contou que ele sofre com perda muscular e osteoporose. Schumacher não realiza aparições públicas desde um grave acidente de esqui sofrido em dezembro de 2013.

Os médicos não sabem dizer qual será o resultado do tratamento. “Nos últimos 20 anos, a ciência fez um enorme progresso no campo do tratamento com células-tronco. Mas isso não muda o fato de que ainda sabemos pouco sobre o cérebro humano. Não somos capazes de dizer que resultados isso (o tratamento) trará”, afirmou Acciari ao jornal.

Massa sabe o estado

No mês de abril, o piloto brasileiro Felipe Massa deu uma entrevista ao programa Expediente Futebol, do canal brasileiro FOX Sports e confirmou que sabe qual é o estado de saúde do amigo Michael Schumacher. Ele visitou o ex-companheiro de Ferrari na casa onde ele vive, na Suíça. “Eu sei como ele está, tenho informações, minha relação sempre foi muito próxima com ele”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos que ter o respeito, como eu tenho com a família. Eles não gostam de soltar nenhuma informação, e quem sou para fazer isso?”, afirmou Massa, demonstrando que não vai revelar informações sobre o estado de saúde de Schumacher.

Desde o grave acidente, nenhuma imagem de Schumacher foi divulgada. A mulher Corinna e a assessora pessoal Sabine Kehm passam pouquíssimas informações sobre o real estado dele. Pouco antes do sexto aniversário do grave acidente de Michael Schumacher, em 2019 Corinna disse que “grandes coisas começam com pequenos passos”.

“Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas”, disse Corinna, que antes havia dito que o ex-piloto “está em boas mãos”, afirmou a companheira de Schumacher há 25 anos.

Carreira

O alemão foi campeão de Fórmula 1 em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Schumacher esteve na Fórmula 1 de 1991 a 2006 e, depois, de 2010 a 2012. Hoje com 51 anos, o piloto um acidente de esqui em dezembro de 2013, nas montanhas de Meribel, na França. Na queda, ele teria batido a cabeça em uma rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência EFE