São Paulo vence Corinthians em Itaquera e afunda rival na crise

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O São Paulo desencantou em Itaquera, derrotou o Corinthians com autoridade por 2 a 1 em jogo do Campeonato Paulista e, além de afundar o rival em crise, quebrou um tabu de quase dez anos (e 18 jogos) sem nunca ter vencido uma partida dentro da Neo Química Arena.

Calleri iniciou a contagem para os visitantes, que se aproveitaram da expulsão de Caetano e aumentaram com Luiz Gustavo diante de um inofensivo adversário, que mostrou pouco entrosamento e, em raras oportunidades, alcançou a meta defendida por Rafael. O garoto Arthur entrou na etapa final e ainda descontou, já nos acréscimos, para os mandantes.

Com o resultado, a equipe de Thiago Carpini chegou aos 10 pontos e disparou na liderança do Grupo D do Paulistão – o São Bernardo pode alcançar o Tricolor na quinta-feira (1°).

Já o Corinthians perdeu seu 3° jogo seguido e se vê mais pressionado do que nunca. O time de Mano Menezes estacionou nos 3 pontos e, dependendo dos resultados de Mirassol e Inter de Limeira, pode acabar a rodada na lanterna do Grupo C.

Os clubes voltam a jogar no domingo (4). O Corinthians recebe o Novorizontino pelo estadual, enquanto o São Paulo tem a final da Supercopa do Brasil contra outro rival, o Palmeiras, em Belo Horizonte.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele (Ryan), Maycon, Fausto Vera (Raul Gustavo) e Rojas (Wesley); Romero (Kayke) e Yuri Alberto (Arthur). T.: Mano Menezes

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson (Luiz Gustavo), Wellington Rato (Nikão), Luciano (Ferreirinha) e Lucas (Galoppo); Calleri. T.: Thiago Carpini

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Romero, Raul Gustavo (COR); Alisson, Calleri, Welington (SPO)

Cartões vermelhos: Caetano (COR)

Gols: Calleri (SPO), aos 19 min do 1° tempo; Luiz Gustavo (SPO), aos 5 min do 2° tempo; Arthur (COR), aos 45 min do 2° tempo