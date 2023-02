São Paulo arrasa Inter de Limeira com bom futebol, gols de reforços e pinturas

São 17 pontos somados, a liderança assegurada do Grupo B e a terceira melhor campanha entre os 16 times da competição

O São Paulo arrasou a Inter de Limeira ao golear o rival do interior por 5 a 1 nesta quarta-feira em noite de bom futebol, gols de reforços e duas pinturas. No Morumbi, Caio Paulista e Wellington Rato desencantaram, Galoppo, virou o artilheiro do Paulistão, e Pedrinho e Pablo Maia fizeram dois golaços na goleada que mantém a equipe de Rogério Ceni em situação confortável no Estadual.

São 17 pontos somados, a liderança assegurada do Grupo B e a terceira melhor campanha entre os 16 times da competição. A Inter de Limeira sofreu seu terceiro revés seguido e parou no terceiro lugar do Grupo A, com 10 pontos.

Foi uma noite feliz para Caio Paulista e Wellington Rato, que marcaram seus primeiro gols pelo São Paulo. O segundo é quem mais deu assistências no Paulistão (três) e participou também do primeiro gol. Galoppo continuou a rotina goleadora e, com o gol que selou o triunfo, chegou a seis. Agora, divide a artilharia do torneio com John Kennedy, da Ferroviária.

Pedrinho anotou um golaço com direito a elástico-caneta no marcador e Pablo Maia, sem querer ficar atrás, acertou o ângulo em chute potente de muito longe que selou a goleada no Morumbi.

Com um gol de oportunismo, o que primeiro do duelo, Caio Paulista mostrou que pode ser útil. Wellington Rato, cuja cobrança de escanteio deu origem ao gol de Caio, provou que é determinante para a engrenagem rodar, reforçou seu protagonismo nas bolas paradas e, depois de tanto assistir os companheiros, enfim foi às redes. Para quem tem tantos desfalques, Ceni notou que tem um bom elenco sob seu comando.

Rato desempatou a partida. Seu gol saiu no pior momento do São Paulo no jogo. Os anfitriões haviam levado o empate em falha da defesa que o lateral João Paulo aproveitou aos 26 minutos e tinham dificuldade para voltar a encontrar espaços na retaguarda do time do interior.

Até que Nestor, atento, roubou a bola na entrada da área e rolou para Calleri, que encontrou Rato livre. O meia atacante usou o pé que não é o melhor para recolocar o São Paulo em vantagem nos minutos finais da primeira etapa.

No segundo tempo, o São Paulo tornou fácil um jogo que poderia ser difícil. Galoppo, um meio-campista com faro de goleador, fez o terceiro no início, aproveitando rebote do goleiro Léo em arremate de chute de Rodrigo Nestor.

A vitória virou goleada com uma pintura de Pedrinho. Acionado para deixar Rato descansar, o rápido atacante deu um elástico no meio das pernas em Rael e bateu entre o goleiro e a trave. Seu golaço não foi o único da noite. Pablo Maia, atuando como zagueiro, arriscou de muito longe e foi feliz. Seu potente arremate morreu no ângulo direito e sacramentou o triunfo no Morumbi em um jogo em que o elenco demonstrou a Ceni que o treinador tem boas e várias possibilidades em mãos.

O São Paulo só volta a jogar na terça-feira de Carnaval, dia 21. Às 19h30, visita o São Bento em Sorocaba. A Inter de Limeira abre a rodada no sábado, às 16h, em duelo em casa com o Água Santa.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 5 X 1 INTER DE LIMEIRA

SÃO PAULO – Rafael; Nathan, Alan Franco (Pablo Maia), Beraldo e Nestor; Méndez (Luan), Gabriel (Talles) e Galoppo (Marcos Paulo); Wellington Rato (Pedrinho), Calleri e Caio Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Zé Mário (Bruno Menezes), Douglas, Leandro Silva e João Paulo; Claudinei (Djalma), Jean Martim (Kaio), Rael e Matheus Oliveira (Chrigor); Bill e Jonathas (Eliandro). Técnico: Pintado.

GOLS – Caio Paulista, aos 15, João Paulo, aos 26, e Wellington Rato, aos 42 do primeiro tempo; Pedrinho, aos 28, e Pablo Maia, aos 42 do segundo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS – Douglas.

PÚBLICO – 16.422 torcedores.

RENDA – R$ 473.115,00.

LOCAL – Morumbi.

Estadão Conteúdo