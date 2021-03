Sem revelar valores, o São Paulo comprou 50% dos direitos que pertenciam ao Cruzeiro, enquanto a outra metade permanece com o Ajax

O lateral-direito Orejuela é o novo reforço do São Paulo. O anúncio foi feito pelo clube, nesta quinta-feira, e o contrato do colombiano, de 25 anos, o quinto estrangeiro do atual elenco, foi assinado com validade até março de 2025.

Atleta com vínculo com o Cruzeiro, mas que disputou por empréstimo a temporada 2020 pelo Grêmio, após o time mineiro cair para a Série B do Brasileiro em 2019, Orejuela se junta ao zagueiro Arboleda (Equador) e os atacantes Trellez (Colômbia), Rojas (Equador) e Galeano (Paraguai).

Sem revelar valores, o São Paulo comprou 50% dos direitos que pertenciam ao Cruzeiro, enquanto a outra metade permanece com o Ajax, clube que o jogador defendeu antes de chegar ao Brasil.

Orejuela chega para herdar a vaga deixada pelo espanhol Juanfran, que não teve seu contrato renovado em fevereiro. Outra opção do técnico Hernán Crespo para a posição é Igor Vinícius, que já estava na reserva na temporada passada.

Orejuela é a terceira contratação do São Paulo para a temporada 2021. O primeiro foi o atacante Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta. O veterano zagueiro Miranda deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

