Santos rescinde contrato com Robinho

Após pressão dos patrocinadores contra a contratação de Robinho, que teve divulgados áudios do caso em que o atacante se envolveu em um estupro coletivo, o Santos anunciou a rescisão de contrato com o jogador condenado em primeira instância na Itália.

O clube já havia perdido um patrocinador e vinha sendo pressionado nas redes sociais por conta da contratação de Robinho por cinco meses.

NOTA À IMPRENSA O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

O caso

Robinho foi condenado em primeira instância na Justiça italiana a nove de anos de prisão por estupro. Um amigo do atacante também foi condenado. O clube se pronunciou sobre a quebra de contrato. “O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália”, afirmou o clube.

Logo após o anúncio do clube que revelou o atacante brasileiro, Robinho foi as redes sociais anunciar que não jogará mais pelo Santos. “Com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão junto do presidente de suspender meu contrato neste momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão e aqueles que gostam de mim, vou provar minha inocência”, afirmou em vídeo.