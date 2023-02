Santos joga em Taguatinga só com santistas no estádio e busca empate para avançar na Copa do Brasil

Torcedores santistas do Distrito Federal terão a rara oportunidade de acompanhar uma partida do time nas redondezas da capital nacional

Após afastar o risco de rebaixamento e manter viva a chance de avançar às quartas do Paulistão ao golear a Portuguesa por 4 a 0 no final de semana, o Santos volta a campo às 20 horas desta quinta-feira para iniciar sua jornada na Copa do Brasil. O duelo será com o Ceilândia, no Estádio Serejão, em Taguatinga, onde torcedores santistas do Distrito Federal terão a rara oportunidade de acompanhar uma partida do time nas redondezas da capital nacional.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único e oferece ao time visitante, no caso o Santos, a vantagem de avançar mesmo com um empate. Aquele que passar para a fase seguinte, enfrentará o vencedor de Iguatu-CE x América de Natal, partida que será realizada apenas no dia 2 de março.

No jogo desta quinta, o Serejão deve remontar, dentro das devidas proporções, a atmosfera da Vila Belmiro para a equipe paulista, já que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) determinou que a partida fosse realizada com torcida única, após avaliar o laudo técnico do estádio. Na sexta-feira, dia da reunião entre dirigentes do Ceilândia e as autoridades, 80% do total dos ingressos vendidos já haviam sido adquiridos por santistas.

O Peixão chegou ao DF e já treinou no Serejão, estádio da partida de amanhã pela Copa do Brasil! ⚡ pic.twitter.com/mzRyz4E6SL — Santos FC (@SantosFC) February 23, 2023

De acordo com nota divulgada pelo clube candango, o fato obrigou a diretoria “a acatar a decisão de torcida única e disponibilizar a carga de ingressos aos torcedores do Santos”. O texto também reclama do impedimento de realizar a partida no estádio Abadião, em Ceilândia, por “veto da detentora dos direitos de transmissão”.

“Mais uma vez, o Ceilândia e seus torcedores são alijados da oportunidade de acompanhar o grande espetáculo em sua cidade, já não bastasse o preconceito que a cidade e seus moradores recebem diariamente de uma burguesia disfarçada de classe social A”, diz um trecho da nota, que ainda pede aos torcedores que entrem em contato com a empresa responsável pela venda dos ingressos para o reembolso.

A decisão que desagradou o Ceilândia e seus torcedores foi muito bem recebida pelos santistas da região. Alguns deles, inclusive, acompanharam a chegada da delegação do Santos ao hotel onde a concentração foi feita em Brasília e tiraram fotos com os jogadores. Lucas Lima, que voltou ao clube neste mês, foi um dos mais procurados.

O meia deve ser titular, assim como a maioria dos jogadores que foram titulares na goleada sobre a Portuguesa, conforme indicado pelo técnico Odair Hellmann. “Não tem que poupar, só não vai jogar quem estiver machucado ou por opção técnica, de estratégia de jogo. Vamos analisar a parte física, de recuperação .Quem estiver bem, joga. Precisamos ganhar corpo, entrosar. faz dois jogos, estreamos dois jogadores no time. Lucas Lima e Joaquim. tem que ter entrosamento, de liga, movimento, com bola e sem ela” disse.

O certo é que Sandry não estará em campo, pois passou por uma cirurgia depois de sofrer uma fratura no nariz no final de semana. O uruguaio Rodrigo Fernández, que estava voltando de lesão e entrou no lugar dele durante o segundo tempo, deve ficar com a vaga no meio de campo.

CEILÂNDIA X SANTOS

CEILÂNDIA – Henrique Marchesan; Everaldo, Wisley, Euller e João Afonso; Werick, Geovane, Douglas e Milla; Gabriel e João de Deus. Técnico: Adelson de Almeida.

– Henrique Marchesan; Everaldo, Wisley, Euller e João Afonso; Werick, Geovane, Douglas e Milla; Gabriel e João de Deus. Técnico: Adelson de Almeida. SANTOS – João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

– João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann. ARBITRAGEM – Ramon Abatti Abel (SC).

– Ramon Abatti Abel (SC). HORÁRIO – 20h.

– 20h. LOCAL – Serejão, em Taguatinga (DF).

– Serejão, em Taguatinga (DF). TRANSMISSÃO – Amazon Prime Vídeo.