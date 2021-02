Santos e Lisca não chegam a acordo e encerram negociação

PUBLICIDADE

DANILO LAVIERI E GABRIELA BRINO

SÃO PAULO E SANTOS, SP

Ao menos por enquanto, a negociação entre Santos e Lisca está encerrada. As conversas entre clube e técnico não avançaram e o cargo de sucessor de Cuca continua aberto. Ele confirmou que sairá na entrevista coletiva após a vitória contra o Coritiba.

Em contato com a reportagem, o empresário de Lisca, Jorge Machado, foi breve ao falar que “não houve acordo”, mas não deu detalhes. Uma pessoa que participa das negociações em nome do clube também confirmou a informação. O outro nome que é comentado na Vila Belmiro é o de Tiago Nunes, que está desempregado desde a sua saída do Corinthians.

Lisca se tornou alvo do Santos pelo feito no América-MG -levou o clube a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez, além de ser bom gestor de pessoas e opção barata no mercado. Porém, a rejeição intensa da torcida pesou na hora de fechar com o treinador, que renovou há pouco com o clube de Belo Horizonte.

Por outro lado, o presidente Andres Rueda não tem pressa para contratar o substituto de Cuca devido ao contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. O Santos vê tempo o suficiente para criar opções e concretizar o novo comandante com calma.

Marcelo Fernandes, por exemplo, é cogitado -mas não é unanimidade entre o Comitê de Gestão- para assumir o time no início do Campeonato Paulista por um período curto, assim economizariam e teriam mais espaço para encontrar alguém com o perfil e valores que caibam no bolso.

