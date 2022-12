Saídas devem deixar Gabriel Menino como último de sua geração no Palmeiras

Gabriel Menino está perto de virar o único entre os jogadores da sua geração promovidos da base a seguir no elenco profissional do Palmeiras.

Diego Iwata Lima

Gabriel Menino está perto de virar o único entre os jogadores da sua geração promovidos da base a seguir no elenco profissional do Palmeiras. Atualmente, ele divide o posto com Danilo, situação que não deve durar muito tempo.

Há mais de um clube europeu interessado na contratação de Danilo. Clube e estafe do jogador entendem que uma possível saída agora viria em momento adequado.

Lucas Esteves, outro atleta revelado na base, voltou de empréstimo e já negocia com o Fortaleza. A tendência é que não siga no Alviverde.

Menino foi o primeiro de sua geração a ganhar destaque, chegando à seleção brasileira principal e ganhando a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

No Palmeiras, perdeu espaço por questões extracampo, que ele mesmo reconheceu a tempo de corrigir a rota e voltar a ser aproveitado por Abel na última temporada.

O que aconteceu com outros jogadores promovidos na mesma época de Menino:

Renan – Dispensado após envolvimento em um atropelamento, joga no Shabab Al Ahli (EAU)

Patrick de Paula – Negociado com o Botafogo

Gabriel Veron – Negociado com o Porto (POR)

Wesley – Negociado com o Cruzeiro

Lucas Esteves – Negocia com o Fortaleza