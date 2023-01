Rybakina elimina Azarenka e encara Sabalenka na final do Aberto da Austrália

A casaque Elena Rybakina, algoz da experiente Victoria Azarenka, vai decidir o título contra a belarussa Aryna Sabalenka no sábado

O Aberto da Austrália terá uma final e uma campeã inéditas na chave feminina de simples. A casaque Elena Rybakina, algoz da experiente Victoria Azarenka, vai decidir o título contra a belarussa Aryna Sabalenka no sábado, em Melbourne.

Rybakina foi quem enfrentou o maior desafio na semifinal. Encarou a ex-número 1 do mundo e dona de dois títulos do Aberto da Austrália, mas não se intimidou. Bateu Azarenka, que vinha em grande momento na competição, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h41min de confronto.

Atual campeã de Wimbledon, Rybakina apostou na agressividade para vencer a grande rival. Anotou nove aces e 30 bolas vencedoras, contra 26 da belarussa. E foi mais precisa: foram 21 erros não forçados, diante de 27 de Azarenka. Neste ritmo, faturou cinco quebras de saque, contra três da ex-líder do ranking.

Número 25 do mundo, Rybakina é russa, mas passou a jogar pelo Casaquistão nos últimos anos. Em 2022, acabou gerando certo constrangimento à organização de Wimbledon ao vencer o torneio mesmo tendo nascido na Rússia. O torneio britânico causou polêmica ao decidir vetar daquela edição todos os tenistas russos e belorussos em retaliação à invasão da Ucrânia – Belarus foi o único país a apoiar a ação bélica da Rússia.

Após a maior conquista de sua carreira, ela subiu para o 12º posto do ranking. Mas não conseguiu manter o nível elevado. No US Open, caiu logo na estreia. A boa campanha em Melbourne confirma que Rybakina não deve ser tenista de um título só, algo que tornou comum no tênis feminino nos últimos anos.

Para tanto, ela terá que derrubar Sabalenka no sábado. A tenista de Belarus também faz sua melhor campanha num Aberto da Austrália. A atual número cinco do mundo alcança sua primeira final de Grand Slam após bater na trave em três ocasiões, parando em semifinais, em Wimbledon e no US Open.

Nesta quinta-feira, ela superou a polonesa Magda Linette, sem maiores sofrimentos, por 7/6 (7/1) e 6/2, em 1h33min. Assim como Rybakina, a tenista belarussa abusou da agressividade em quadra. Ela disparou seis aces e 33 bolas vencedoras, contra apenas nove da rival da Polônia. Foi a décima vitória consecutiva de Sabalenka na temporada.