Ronaldo manda mensagem de apoio a Gabriel Jesus, que passou por cirurgia

Após sentir uma lesão no joelho na derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0, e teve que passar por uma cirurgia para corrigir o problema.

São Paulo

Maior artilheiro brasileiro em Copas do Mundo e campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e 2002, Ronaldo usou sua conta no Instagram para enviar uma mensagem de apoio a Gabriel Jesus. O atacante do Arsenal foi cortado do Mundial do Qatar após sentir uma lesão no joelho na derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0, e teve que passar por uma cirurgia para corrigir o problema.

Além de palavras desejando força para a recuperação, Ronaldo abordou, em um pequeno texto, as críticas direcionadas a Gabriel Jesus após sua estreia como titular na Copa do Mundo – justamente na derrota para Camarões.

“Críticas podem ser construtivas ou destrutivas na vida de alguém. Palavras têm poder de levantar e derrubar – às vezes, as mesmas que impulsionam uma pessoa, desencorajam outra. Por isso, é importante ter cuidado com o que falamos, mas -sobretudo- com o que ouvimos. Porque não podemos controlar o que os outros vão dizer -e vivemos tempos sombrios de normalização dos discursos de ódio-, mas podemos filtrar o que chega aos nossos ouvidos”, escreveu Ronaldo.

“Que a sua autoimagem, Gabriel Jesus, não se baseie no que os outros falam. Que você nunca esqueça da onde veio porque aquele menino que tinha o sonho de ser jogador não trilhou um caminho fácil, cheio de oportunidades e privilégios. Aquele menino fez o improvável, o “impossível”, o extraordinário”, continuou.

O Fenômeno exaltou a trajetória de Gabriel Jesus, citando momentos em que o jogador foi decisivo para a seleção brasileira, e seu bom desempenho na Premier League, onde o jogador revelado pelo Palmeiras atuou pelo Manchester City, antes de chegar ao Arsenal

“Ele saiu do Jardim Peri para conquistar o mundo. Ganhou vários títulos, foi artilheiro, campeão da Copa América (decisivo na primeira conquista da era Tite), campeão olímpico (fundamental no ouro inédito do Brasil) – tudo isso muito novo. É o brasileiro com maior média de gols na história da Premier League”, acrescentou Ronaldo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Enquanto muitos insistem em comparar trajetórias para desqualificar um atleta, to aqui hoje pra te lembrar que sua história é única. Você chegou à Seleção com muito mérito e espero que ainda brilhe muito com o seu futebol. Que supere o que precisar ser superado, que enfrente o que precisar ser enfrentado, que siga acreditando nos seus sonhos porque foram eles que te trouxeram até aqui. Boa recuperação, craque!”, finalizou.

Após a cirurgia, Gabriel Jesus já começou o processo de reabilitação e pode ficar até três meses longe dos gramados.

A seleção brasileira continua sua trajetória na Copa do Mundo sem o atacante na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), quando enfrenta a Croácia, pelas quartas de final da competição.