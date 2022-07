Ronaldinho Gaúcho tem bens bloqueados por não pagar pensão

Ronaldinho e Priscilla se conheceram em 2011 e estiveram noivos durante seis anos, de 2013 a 2019. De acordo com o jornal Extra

Ronaldinho Gaúcho teve seus bens penhorados e contas bancárias retidas pela Justiça. O ex-jogador de futebol, que está na Espanha, recebeu a notícia nesta sexta-feira (29). A ex-noiva do agora empresário, Priscilla Coelho, é quem cobra uma indenização milionária por reconhecimento de união estável e pensão.

Ronaldinho e Priscilla se conheceram em 2011 e estiveram noivos durante seis anos, de 2013 a 2019. De acordo com o jornal Extra, o processo tramitava há cerca de três anos e não cabe mais recurso. O valor inicial do pedido seria R$ 100 mil, mas já teria chegado na casa do milhão por causa de juros e correção.

O ex-jogador se encontra na cidade de Almería, na Espanha. Ele vai participar no sábado da cerimônia da primeira fase de remodelação do estádio Power Horse, da equipe local, que volta a disputar a primeira divisão do Campeonato Espanhol.