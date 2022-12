Rodrygo pede desculpas por eliminação

Um dos jogadores mais novos no ciclo da seleção brasileira, Rodrygo foi um dos dois atletas que não converteram as penalidades

O atacante Rodrygo, de 21 anos, deixou um recado depois da eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Qatar. Em seu Instagram, o jovem atleta fez um desabafo bem completo, passando por um pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, por trechos motivacionais.

“Desculpa. Com certeza é o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que tudo passa e por mais que no momento eu ainda não tenha forças para levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei muito mais forte”, inicia Rodrygo.

“21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena! Obrigado a todos que torceram e acreditaram na gente, obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim, fico perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano para chegar bem na Copa. Por que tinha quer terminar assim? Não consigo entender, mas aí começo a lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada, e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz!”, acrescenta.

Um dos jogadores mais novos no ciclo da seleção brasileira, Rodrygo foi um dos dois atletas que não converteram as penalidades -Marquinhos foi o outro- na disputa que terminou 4 a 2 para os croatas. A partida ficou empatada por 1 a 1 no tempo normal (mais prorrogação).

Apesar da frustração, o atacante do Real Madrid espera que em 2026 seja tudo diferente e alerta aos seguidores que a “geração merece e precisa ser coroada”.

“Mais uma vez, obrigado a todos e que em 2026 tudo seja diferente. Continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada. Patria Amada, Brasil”, finaliza.