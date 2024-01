Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG, se reúne com presidente da CBF

Rodrigo Caetano é o mais cotado para assumir o cargo de diretor de seleções da CBF. O Atlético-MG autorizou a reunião.

EDER TRASKINI E LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

(UOL/FOLHAPRESS)

Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG, está no Rio de Janeiro para conversar com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Rodrigo Caetano é o mais cotado para assumir o cargo de diretor de seleções da CBF. O Atlético-MG autorizou a reunião.

Ednaldo Rodrigues enxerga Caetano como um grande nome para essa nova fase da seleção. Em dezembro, o dirigente quase assumiu o futebol do Corinthians.

Rodrigo Caetano tem a aprovação de Dorival Júnior. O técnico pediu um diretor de mercado à CBF.

A ideia de Ednaldo é fechar com Caetano e na sequência encontrar um coordenador. O objetivo é ter um ex-atleta nessa função.

O cargo de diretor de seleções está vago desde a saída de Juninho Paulista, em 2022. Ednaldo Rodrigues acumulava as atribuições.

A reunião entre Ednaldo Rodrigues e Rodrigo Caetano foi inicialmente publicada pela Itatiaia.