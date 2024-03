Robinho: do album da Copa para foto na prisão

A trajetória de Robinho, desde as páginas brilhantes de álbuns de Copa do Mundo até a captura em uma foto dentro de uma prisão, marca uma reviravolta notável na vida do ex-futebolista.

O ex-atacante, outrora celebrado em campos de futebol internacionais e figurinha carimbada em coleções de fãs por todo o mundo, viu sua imagem transitar para o contexto sombrio de uma condenação judicial.

Sua sentença de nove anos por um caso de violência sexual contra uma mulher albanesa na Itália, em 2013, culminou na recente publicação de sua fotografia como detento na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A imagem do ex-jogador começou a ser compartilhada na internet logo após sua detenção, que aconteceu no fim de semana passado.

Recebendo uma sentença para cumprimento em regime fechado, a justiça italiana expediu a condenação, solicitando posteriormente ao Brasil que a pena fosse cumprida em território brasileiro. Enquanto a defesa trabalha pela liberação do ex-jogador de forma temporária, ele permanecerá encarcerado ao longo do período da Páscoa. José Eduardo Alckmin, o advogado de Robinho, expressou confiança na liberação iminente de seu cliente.

“Infelizmente, ele permanecerá detido até que haja uma determinação do Supremo para o contrário. No entanto, estou otimista quanto a uma possível reversão dessa situação pelo Supremo”, comentou o advogado, em declaração ao portal ‘g1’.

A prisão do ex-astro do Santos se deu na sexta-feira anterior, após o Supremo Tribunal Federal negar um pedido de habeas corpus em seu favor. Robinho foi capturado em Santos, sendo em seguida transferido para a penitenciária de Tremembé.