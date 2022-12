Richarlison diz ter vontade de entrar em um buraco e não aparecer nunca mais

“É estranho, parece que não dá nem para acreditar. Vou encontrar o meu pai agora e dar um abraço nele.”

O atacante Richarlison era um dos jogadores mais desolados após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O jogador saiu do vestiário do estádio Cidade da Educação em prantos, desolado pela derrota da seleção para a Croácia, nos pênaltis.

“Vontade de entrar num buraco e não aparecer nunca mais. Sou jogador, mas sou torcedor dentro de campo. A gente criou uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos”, disse Richarlison, entre lágrimas.

“É estranho, parece que não dá nem para acreditar. Vou encontrar o meu pai agora e dar um abraço nele.”

Para o atacante do Tottenham, a eliminação no Qatar é a maior frustração que já passou na carreira. “[O título] era o objetivo que a gente tinha. Querendo ou não, tínhamos elenco para ser campeões. Mas às vezes o futebol é injusto. Demos a vida em campo.”

Sobre o futuro, Richarlison foi breve. “Tem muitos que não vão voltar mais [à seleção], o Dani [Alves] e o Thiago [Silva], provavelmente. Mas tem uma vida pela frente. Chorar agora, mas levantar a cabeça.”