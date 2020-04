Respeite as Minas! Clube lança concurso para escolha do hino

PUBLICIDADE 

Vitoria Von Bentzeen

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Enquanto a bola não rola nos campos, o Minas Brasília, clube de futebol feminino, lançou, nesta semana, um concurso para a escolha do hino do clube. As inscrições vão até dia 31 de maio de 2020 e as regras estão no site do clube .

Segundo as presidentes do Clube, Nayeri e Nayara Albuquerque, o sonho de ter seu próprio hino finalmente vai se tornar realidade. O compositor que vencer o concurso ganhará uma camisa e uma medalha oficial do acesso à primeira divisão. As três melhores propostas irão passar por uma votação popular nas redes sociais do clube.

Como critérios obrigatórios, o hino deve relatar fatos históricos do clube, como as conquistas do Candangão, e o acesso à primeira divisão de futebol feminino. O hino também deve conter as peculiaridades da criação do clube e a gestão feminina. O hino tem que constar obrigatoriamente a expressão “Respeita As Minas”.

História do clube

O Clube foi criado em 2012. Após a fundação, o time caiu e foi eliminado por três anos, até que houve uma mudança de gestão e o time foi de amador para semi-profissional. Em 2016, o Minas foi campeão do Candangão pela primeira vez, e as glórias ficaram cada vez maior.

O clube tricampeão brasiliense de futebol, tetracampeão brasiliense sub-20 de futsal, bi-campeão Jubs 1ª e 2ª fase, Tricampeão JUDF, bicampeão brasiliense adulto de futsal, chegada à semifinal da Copa do Brasil de Futsal e entre os títulos estão diversas convocações de atletas para Seleção Brasileira de Futebol nas categorias de base. O mais importante título da equipe foi em 2018, quando o clube foi campeão do Campeonato Brasileiro Feminino A2, e alcançou a tão sonhada vaga na elite do futebol feminino brasileiro.

O clube hoje conta com a equipe principal e as categorias de base,além de possibilitar a descoberta e a valorização de talentos do Distrito Federal; também busca propiciar a oportunidade de disputa de Competições Oficiais em âmbito Regional, Nacional e Internacional.

Para se inscrever envie para o e-mail: minasicespbrasília@gmail.com com as seguintes informações: nome completo, idade, telefone, cidade e a letra do hino em Word, seguindo todos os critérios obrigatórios.

Mais informações no site do clube: https://www.minasbrasiliaff.com.br/post/concurso-do-hino-do-minas-brasilia